Mundial 2026: Esta son los partidos del miércoles en la Copa del Mundo

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El Mundial 2026 iniciará su última vuelta en la fase de grupos este miércoles 24 de junio con nada más y nada menos que seis partidos en juego. Los grupos involucrados serán el A, B y C, que dejará las primeras definiciones de esta Copa del Mundo.

Por el momento, solo son seis las clasificadas a la siguiente instancia de los dieciseisavos de final, esos combinados son los de México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia y Noruega.

Por lo que esta fecha dejará los siguientes clasificados con México, Alemania, Estados Unidos y Argentina como las únicas garantizadas como líderes de sus grupos.

Mundial 2026: ¿Cuál es la jornada de este miércoles?

Los primeros compromisos de este miércoles los pondrá el Grupo B con sus cuatro equipos. Primero se medirán Bosnia y Herzegovina ante Catar, para que luego se vean las caras Suiza y Canadá. Desde ahí, los compromisos son los siguientes:

Escocia vs Brasil (Grupo B).

Marruecos vs Haití (Grupo B).

República Checa vs México (Grupo A).

Sudáfrica vs Corea del Sur (Grupo A).

Desde luego, con la presencia de los dos anfitriones muchos de los focos estarán puestos en sus respectivos compromisos, aunque por historia en este Mundial 2026 la expectativa de la fecha también estará puesta en Brasil y su presentación, a ver si termina de confirmarse como candidata al título.