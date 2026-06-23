Mundial 2026: Donald Trump entregará la Copa del Mundo

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es noticia ahora mismo por lo más reciente que se anunció sobre su figura y que lo dio a conocer el propio mandatario de la FIFA, Gianni Infantino.

El líder del máximo organismo del balompié mundial informó que Trump estará en la ceremonia para la entregar del ‌trofeo al ganador de la Copa del Mundo el 19 ‌de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

"Estaremos junto al presidente disfrutando de la ⁠final y, por supuesto, entregando juntos el trofeo al ganador", expresó Infantino en el programa de televisión "Fox and Friends".

El presidente estadounidense ya tiene experiencia en entrega de trofeos con la FIFA, ya lo vivió en el pasado Mundial de Clubes cuando lideró la ceremonia junto a Infantino con el ganador, el Chelsea inglés.

Mundial 2026: Donald Trump y su presencia en el deporte

Hay que recordar que este movimiento era esperado en la FIFA porque el máximo evento del balompié se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, siendo la final en el territorio estadounidense.

Recientemente, se le ha visto al mandatario norteamericano muy presente en eventos deportivos. Ya asistió a ​la final masculina del Abierto de Estados ‌Unidos de tenis, a la ​Ryder Cup de ​golf y también a las finales de la NBA en la región metropolitana de Nueva York.

Eso sí, ha extrañado que Donald Trump no ha tenido una presencia en este Mundial 2026, tras ausentarse incluso en el partido inaugural de la selección masculina de Estados Unidos contra Paraguay, así como tampoco estuvo en el posterior enfrentamiento con Australia.