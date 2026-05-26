Estadios de la Copa Mundial de Fútbol lucen ya como joyas arquitectónicas

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Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está ya en marcha y mientras las selecciones se preparan para reunir a sus estrellas en sus campos de entrenamientos, las autoridades de la FIFA y de los organizadores en los tres países sedes, tienen listos los escenarios en el que se disputará el certamen que desde ahora atrapa la atención de millones de aficionados en todo el mundo.

En esta ocasión presentamos un ligero panorama de los 16 estadios oficiales repartidos por primera vez en Estados Unidos (11), México (3) y Canadá (2).

Todos los estadios son sedes hipermodernas que se asemejan a joyas arquitectonicas en las cuales se juegan en estados Unidos los torneos de la NFL en EE.UU los cuales fueron ensanchados sus campos y cambiaron el césped artificial por natural, junto con estadios de gran tradición e historia futbolística. en México y los tradicionales de Canadá.

Sedes en Estados Unidos (11 estadios)

New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium): Ubicado en East Rutherford, cuenta con una capacidad de 82,500 espectadores y es la sede oficial elegida para albergar la gran final del Mundial.

Dallas Stadium (AT&T Stadium): Situado en Arlington, Texas, tiene un aforo de 80,000 personas. Este recinto albergará la mayor cantidad de partidos (9 en total).

Los Angeles Stadium (SoFi Stadium): Ubicado en Inglewood, destaca por ser uno de los estadios más costosos y futuristas del mundo, con capacidad para 70,000 asistentes.

Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium): Cuenta con una capacidad de 75,000 espectadores y un icónico techo retráctil que se abre en forma de estrella.

San Francisco Bay Area Stadium (Levi 's Stadium): Localizado en Santa Clara, California, alberga a 71,000 fanáticos y cuenta con una arquitectura de alta sostenibilidad ecológica.

Houston Stadium (NRG Stadium): Con capacidad para 72,000 personas, fue el primer estadio de la NFL con techo retráctil y posee un diseño modular altamente versátil.

Seattle Stadium (Lumen Field): Tiene un aforo de 69,000 espectadores y ofrece vistas abiertas al centro de la ciudad.

Miami Stadium (Hard Rock Stadium): Ubicado en Miami Gardens, cuenta con capacidad para 65,000 personas.

Boston Stadium (Gillette Stadium): Situado en Foxborough, tiene un aforo de 64,000 espectadores y destaca por su emblemático faro en una de las cabeceras.

Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field): Con espacio para 69,000 aficionados, es un estadio comprometido con el medio ambiente.

Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium): Un recinto histórico del fútbol americano con capacidad para 76,000 personas.

Sedes en México (3 estadios)

Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca): El coloso de Santa Úrsula hace historia al convertirse en el primer estadio en albergar tres mundiales (1970, 1986 y 2026). Tiene una capacidad de 83,000 espectadores y es la sede oficial del partido inaugural del torneo entre la selección local y Sudáfrica.

Estadio Monterrey (Estadio BBVA): Ubicado en Guadalupe, Nuevo León, cuenta con un aforo de 53,500 personas.

Estadio Guadalajara (Estadio Akron): Localizado en Zapopan, Jalisco, puede recibir a 48,000 aficionados.

Sedes en Canadá (2 estadios)

BC Place Vancouver: Ubicado en la costa oeste, cuenta con capacidad para 54,000 espectadores.

Estadio Toronto (BMO Field): Situado en la costa este, es el estadio de menor tamaño del torneo con un aforo expandido cercano a las 45,000 localidades.