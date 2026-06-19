MotoGP: Horarios para Venezuela del Gran Premio de República Checa

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El Mundial de Motociclismo sigue su recorrido por Europa y este fin de semana se estacionará en el circuito de Brno para la novena de 22 carreras de la temporada el Gran Premio de República Checa, donde Marco Bezzecchi buscará retomar el camino del triunfo en un trazado que favorece a la agilidad de la Aprilia.

Mientras que Marc Márquez, actual campeón del mundo, tratará de mantener su ritmo y así recortar la diferencia que perdió debido a una lesión que lo apartó por tres carreras. Recordemos que el español viene de barrer hace dos semanas con un doble triunfo en Hungría.

Cómo estuvieron las jornadas de prácticas en República Checa

Las jornadas de prácticas, que ordena quienes van comienzan en la Q1 y Q2 de la clasificación, la dominó el japonés Ai Ogura, el cual se ha visto favorecido por los trazados con rectas cortas. El piloto del equipo SuperFile Trackhouse dejó el mejor tiempo del día y aseguró su puesto en la sesión para definir la pole position de República Checa con un tiempo de 01:51.735.

En el segundo lugar terminó el lider del mundial, Marco Bezzecchi a +0.091 segundos, mientras que Fabio Di Giannantonio del equipo de Valentino Ross1 (VR46) cerró el top tres de la tabla de tiempos.

Resto del Top10

Francesco Bagnaia (Ducati) finalizó 4º, mientras que pese a una nueva caída, la segunda del día, Marc Márquez (Ducati) cerró el Top 5. Por detrás, se situaron Pedro Acosta (Red Bull KTM) y Joan Mir (Honda). Diogo Moreira (PRO Honda), Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing) y Raúl Fernández (SuperFile Trackhous) también se aseguraron el acceso directo a la Q2 del sábado.

Horarios de la pole y las carreras

La jornada de clasificación para los amantes al motociclismo venezolano comenzará en la madrugada de este sábado. MotoGP levantará el telón del día a las 04:50 am, seguida de Moto3 a las 06:45 am y Moto2 a las 07:40 am.

A las 09:00 am se dará la bandera verde de la carrera Sprint de MotoGP en República Checa, la cual está pautada a 10 vueltas.