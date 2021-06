Quinta 'pole position' para Quartararo

Moto GP

Sábado 5| 9:54 am





El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) sumó su quinta "pole position" de la temporada al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de Cataluña de MotoGP en el circuito de Barcelona, por delante del australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) y del francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21).



Quartararo, líder del mundial de MotoGP, logró un mejor tiempo y nuevo récord con un registro de 1:38.853, con el que sumó su quinta "pole" del año, la decimoquinta en la categoría reina y la decimoctava de su carrera deportiva.



La cuarta tanda de entrenamientos libres se desarrolló sin apenas incidentes, salvo los protagonizados por los españoles Aleix Espargaró, que no controló su Aprilia RS-GP por muy poco, Iker Lecuona (KTM RC 16) o Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21), en su caso casi al final de la sesión, con Quartararo como claro dominador de la sesión por delante de su compañero de equipo, Maverick Viñales, y un pletórico Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) séptimo.



Iker Lecuona (KTM RC 16) fue el primer líder de la primera clasificación, secundado por Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), en tanto que su compañero en el equipo, Marc Márquez, cogía inicialmente "la rueda" de la Ducati Desmosedici del australiano Jack Miller, si bien a ninguno de los dos les salían buenos tiempos y sí a Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21), que desbancó de la segunda plaza a Espargaró.



En su cuarta vuelta Jack Miller acertó en todos los parciales para colocarse líder con 1:39.553, mientras Marc Márquez era quinto y Lecuona se iba por los suelos a gran velocidad en la curva nueve cuando era segundo.



En la última vuelta lanzada Jack Miller tiró con fuerza y se llevó tras su estela tanto a Marc Márquez, con el que habló sobre la moto en varias ocasiones, como a Pol Espargaró, que le quitó en el último momento la clasificación a su compañero en el equipo Repsol Honda por apenas once milésimas de segundo.



Márquez aún tuvo tiempo para dar las gracias a Jack Miller por haberle dejado seguir su rueda, aunque pudo haberle salido mal la jugada al australiano con los dos pilotos de Repsol Honda.



Nada más comenzar la segunda clasificación ya se produjo el primer percance, protagonizado por el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que se fue al suelo en la curva cuatro casi en el mismo momento en el que su compañero de equipo, Franco Morbidelli, se situaba primero, aunque le duró poco la alegría.



Poco más atrás completaba su giro Fabio Quartararo, que marcó el primer 1:38 de la sesión, para superar en más de cuatro décimas el registro de Morbidelli.



Rossi pudo regresar a su taller para continuar la sesión con su segunda moto, si bien su situación no mejoró demasiado pues era décimo por entonces y con Jack Miller que se iba por los suelos en la curva tres cuando era segundo y ya sin tiempo para defender su posición, aunque tampoco le hizo falta.



Tampoco pudo bajar su mejor tiempo Pol Espargaró, que se cayó en la curva diez, y acabó duodécimo y último de la segunda clasificación, en la que Maverick Viñales fue sexto por delante de Aleix Espargaró, con Joan Mir décimo y Pol Espargaró duodécimo. EFE