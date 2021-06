Márquez satisfecho de su evolución a pesar del resultado de Mugello

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se ha mostrado satisfecho de su evolución en la c

Moto GP

Martes 1| 8:39 am





El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se ha mostrado satisfecho de su evolución en la competición, a pesar de sufrir una caída en el circuito italiano de Mugello, y reconoce que "aunque la última carrera no fue buena, en general Mugello fue un fin de semana con algunos aspectos positivos, ya que fuimos bastante consistentes".



"Sabemos dónde estamos, sabemos hacia dónde queremos ir y seguiremos los pasos correctos semana a semana", asegura Marc Márquez, quien reconoce que "en Montmeló parece que volverá a haber aficionados en las tribunas y la afición da un gran ambiente, será muy bonito volver a ver a la gente en las gradas del GP de casa".



Su compañero en el equipo Repsol Honda, el español Pol Espargaró asume que "después de una carrera difícil, a veces lo mejor es tener una carrera la siguiente semana".



"Tenemos que seguir moviéndonos, esto es MotoGP y volvemos a la acción, por lo que abordamos este nuevo fin de semana de la misma forma que el anterior; con todo nuestro potencial y el objetivo de mejorar", asegura en la nota de prensa del equipo Repsol Honda.



"En Mugello encontramos algunas cosas que nos ayudarán a seguir adelante pero la carrera en casa siempre es especial, incluso si todos los aficionados no pueden volver a unirse a nosotros este año", continuó Espargaró.



"Montmeló es realmente especial para mí; crecer tan cerca de él y ser ese el lugar donde hice mi debut en el Campeonato del Mundo en 2006, es algo que no se puede describir y por eso seguimos trabajando, seguimos mejorando, seguimos avanzando”, destacó Pol Espargaró. / EFE