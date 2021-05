Álex Márquez: "Me pongo un 6 de nota, no estoy en mi mejor momento"

Moto GP

Lunes 31| 7:12 am





Álex Márquez, piloto español del equipo LCR Honda, hizo, en rueda de prensa virtual, un pequeño repaso de la temporada, de su estado de forma, "me pongo un 6 de nota porque no estoy en mi mejor momento", y del "duro momento" que tuvieron que pasar en Mugello tras la muerte de Jason Dupasquier.



"El próximo fin de semana corremos en casa, en Montmeló y hay que ir con motivación. Me he marcado un objetivo realista, estar en el top10. Venimos de un fin de semana duro, difícil de gestionar, pero la vida sigue, por decirlo de alguna manera", dijo de entrada Álex Márquez.



Tras conocer la muerte de Dupasquier, los pilotos guardaron un emotivo minuto de silencio y después disputaron la carrera.



"En otras ocasiones se les ha preguntado a los pilotos o a los jefes de equipo. A mí, desde luego, nadie me preguntó nada. Fue todo muy extraño y muy duro y a lo mejor no se gestionó de la mejor forma posible. Correr por Jason quizá fue lo mejor que pudimos hacer, pero no soy yo el que debe decidir", apuntó.



En casa y con público, la siguiente cita del Mundial es algo más que especial.



"Es algo súper especial porque los aficionados te llevan en volandas. Es otro ambiente, otro sabor. Tenemos que rehacernos en Montmeló y hacer que todo sume y nada reste, dar la vuelta a todo y un paso adelante", enfatizó.



Álex Márquez declaró no está en su "mejor momento" como piloto y a instancia de EFE se puso un '6' de nota en lo que llevamos de campeonato.



"Hay muchas cosas por mejorar y soy el primero en hacer autocrítica. Me pondría un 6 hasta el momento. La moto tiene potencial y en eso estamos", comentó.



"Nos falta agarre en la rueda trasera, a mí algo de confianza y algunas otras cosas. En Jerez cambiamos algo de la electrónica y dimos un paso atrás. En Mugello me sentí más cómodo y espero que mejoremos en Montmeló", confió.



Pol Espargaró fue duodécimo y Álex Márquez decimocuarto, las Honda están muy atrás.



"Este resultado refleja el nivel de Honda en Mugello, un circuito en el que siempre se ha sufrido bastante por problemas de agarre. Los circuitos pequeños le van mejor a la moto. No hay que sacar conclusiones precipitadas", explicó.



"Nos falta un pelín y tenemos que seguir trabajando y mejorando. A una vuelta le sacamos menos partido, pero en carrera somos rápidos", añadió Álex Márquez.



El hermano de Álex, Marc, ha sido el único que ha sabido dominar la Honda y sacarle todo el partido. Ahora, todavía no ha podido hacerlo tras su lesión.



"Marc tiene molestias físicas que le han impedido rendir al cien por cien y la Honda es una moto muy física. Cuando no empujas todo lo que debes vienen los problemas. Marc volverá, no hay que entrar en pánico, pero ese instinto ganador suyo le ha hecho cometer algún error", finalizó Álex Márquez. / EFE