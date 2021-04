Jack Miller, operado con éxito del síndrome compartimental

Moto GP

Miércoles 7| 5:08 am





El piloto australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) ha sido operado del síndrome compartimental en el antebrazo derecho en la Clínic Universitaria Dexeus de Barcelona por el doctor Javier Mir y, si no hay complicaciones, podrá estar presente en el Gran Premio de Portugal, en Portimao, dentro de diez días.



Miller se operó para resolver los problemas de síndrome compartimental en el antebrazo derecho que sufrió durante los dos Grandes Premios de MotoGP disputados en Catar. Tras realizarse una resonancia en reposo y una resonancia bajo esfuerzo, se determinó la necesidad de operar de inmediato para que la actividad vascular y nerviosa del antebrazo vuelva a la normalidad.



El piloto australiano deberá permanecer 24 horas en el hospital y después empezará la rehabilitación con el objetivo de disputar la próxima cita de Portimao, del 16 al 18 de abril, según informan desde su escudería.



"La operación ha sido breve y ha ido muy bien. No veo el momento de empezar la rehabilitación: faltan 10 días para el próximo Gran Premio en Portimao y, si los plazos de recuperación van según lo previsto, podré estar disputando la carrera de Portugal aunque no esté al ciento por ciento de mi condición física", señaló Miller. / EFE