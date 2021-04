Quartararo se impuso en Doha y obtiene primer triunfo del año

Moto GP

Domingo 4| 5:39 pm





Madrid. El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) consiguió su primer triunfo de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Doha de MotoGP, por delante de los pilotos de la escudería satélite Pramac de Ducati, el francés Johann Zarco y el español Jorge Martín.



El francés Johann Zarco es el nuevo líder del mundial con 40 puntos, por delante de Quartararo, que iguala con su compañero de equipo Maverick Viñales, a 36 puntos.



Jorge Martín consiguió el sábado su primera "pole position" en la categoría reina del mundial de motociclismo y en la segunda carrera de Catara acabó consiguiendo su primer podio, con una más que meritoria tercera plaza, y eso que el sábado el madrileño se daba por satisfecho con acabar entre los seis primeros.



No defraudó Jorge Martín en la salida y si el fin de semana pasado desde la tercera línea se colocó cuarto a final de recta, al salir desde la "pole position" su fulgurante arrancada le permitió lograr algunos metros de ventaja sobre su compañero de equipo, el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21) y el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que superó a varios rivales desde la segunda línea de la formación de salida.



Tras las dos Ducati y la Aprilia de Espargaró, se colocaron las dos Suzuki de Alex Rins y el campeón del mundo en título, el español Joa Mir, con el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) entre ellos.



El líder del mundial, el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), una vez más no estuvo demasiado acertado y comenzó perdiendo algunas posiciones para completar la primera vuelta en la décima posición, cuando en realidad había salido tercero en la formación de salida, mientras todos sus rivales "directos" daban un paso adelante en la clasificación, entre ellos los dos pilotos oficiales de Ducati, el australiano Jack Miller y el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia.



Jorge Martín fue capaz de aguantar y mantener el ritmo en cabeza de carrera, frenando todos los intentos tanto de Zarco como de Aleix Espargaró, aunque con Alex Rins "achuchando" por detrás, hasta que consiguió pasar al de Aprilia y colocarse tercero tras el rebufo del piloto francés.



Una vuelta más tarde Joan Mir dio buena cuenta de Oliveira para conseguir la quinta plaza mientras su compañero de equipo Alex Rins superaba a Zarco para ponerse segundo, si bien el francés nunca en un piloto fácil de doblegar y ambos protagonizaron una serie de adelantamientos al límite peleando por la segunda plaza, con Jorge Martín algunas décimas de segundo por delante.



Rins intentó consolidar la segunda plaza de los ataques de Zarco y, en la sexta vuelta, comenzó a aproximarse al líder de la carrera, por entonces un sólido Jorge Martín que no pudo evitar que se pegase al rebufo de su Ducati el piloto de Suzuki, aunque en la recta de meta las motos italianas seguían contando con una importante ventaja en velocidad punta que hizo banales todos los esfuerzo del de Suzuki por mantener la segunda posición.



La velocidad punta de las Ducati propició que al final nadie fuese capaz de escaparse y con Jorge Martín aguantando el liderato como si de un piloto más experimentado en la categoría se tratase, por detrás se fueron estrechando las diferencias, con todos los pilotos de Ducati con motos de 2021 delante, además de las dos Suzuki, la Aprilia de Aleix Espargaró y las dos Yamaha de Maverick Viñales y Fabio Quartararo.



Hasta nueve pilotos iban en el grupo de cabeza, con una pequeña ventaja de algo más de un segundo sobre el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), décimo, que daba tiempo a Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) -quien tardó en reaccionar, pero lo hizo en el último tercio de la prueba-, Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP20) y Miguel Oliveira (KTM RC 16), entre otros.



En esa "novena", Jack Miller y Joan Mir se las tuvieron "tiesas", con algún que otro toque entre ellos, uno en particular en la entrada a la recta de meta en la que Miller literalmente "estrelló su moto contra la Suzuki de Mir, en una acción que Dirección de Carrera anunció de inmediato iba a investigar pero que al final quedó en nada.



Entre las bajas de la carrera, la primera fue la del español Alex Márquez (Honda RC 213 V), a la que siguió la del también español Iker Lecuona (KTM RC 16), en ambos casos por caída.



Jorge Martín había señalado tras los entrenamientos oficiales que le valía con acabar entre los seis primeros, pero su ritmo le permitió aguantar líder durante más de dos tercios de la carrera sin que ninguno de sus rivales le pudiese ni tan siquiera "enseñar" la rueda.



En las vueltas finales todos los pilotos intentaron posicionarse y comenzaron a producirse errores, sobre todo en la frenada de final de recta, en la que tanto apuraron que Bagnaia y Pol Espargaró acabaron por fuera de la trazada buena y perdiendo algunas posiciones.



En la decimoctava vuelta Quartararo superó por primera vez a Jorge Martín, aunque éste recuperó la plaza por velocidad en la recta de meta y apenas unas curvas más tarde volvió a superar el francés al de Ducati con la clara intención de intentar conseguir alguna ventaja que le permitiese neutralizar la pasmosa velocidad punta de las Ducati.



Como Quartararo a Martín, Viñales hizo lo propio poco después con el francés Johann Zarco para intentar ponerse tras el rebufo de Quartararo, sabedor de que su compañero de equipo se podía marchar, pero Zarco no es un piloto fácil y una vez más superó al español para recuperar la tercera plaza. Vuelta a empezar.



En tanto, por delante, Fabio Quartararo comenzó a marcharse poco a poco de sus rivales, sin que Jorge Martín y el resto de perseguidores pudiese hacer nada por evitarlo y el único capacitado para ello, Maverick Viñales, no pudo con las Ducati y se tuvo que conformar con la quinta plaza, superado en la última vuelta por el también español Alex Rins y su Suzuki GSX RR.



El vigente campeón del mundo, el español Joan Mir, se tuvo que conformar con la séptima plaza, por delante del surafricano Brad Binder, el australiano Jack Miller y el español Aleix Espargaró, que fue décimo con la nueva Aprilia. / EFE