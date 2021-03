Alex Márquez asegura que todos van a empezar de cero

Moto GP

El español Alex Márquez (Honda RC 213 V) reconoció que este fin de semana, en el Gran Premio de Catar de MotoGP, todos los pilotos van a empezar de cero porque las condiciones generales del circuito de Losail cambian mucho después de que rueden los pilotos de Moto2 y Moto3.



"Empezamos con una buena base, pero creo que casi todos los pilotos van a empezar desde más o menos cero, porque han cambiado bastante las condiciones, han rodado Moto3 y Moto2 y se va a tener que ver por dónde van los tiros, por dónde van las condiciones, pero creo que empezamos con una buena base", afirma Alex Márquez.



"Está claro que durante estos días y también en los test miramos mucho los datos de todos y la telemetría para seguir mejorando, tenemos claro los puntos donde tenemos que mejorar, que sobre todo son puntos del circuito como la curva siete y dieciséis, en donde aun me falta un poco pero creo que con el freno motor y trabajando un poco más la electrónica nos puede ayudar", explica Márquez.



"No pudimos hacer todo el trabajo que nos tocaba como el 'time attack' y el simulacro de carrera completo, pero el segundo día hice diez vueltas seguidas y la verdad es que estuvo muy bien, y por eso creo que empezamos con muy buenas sensaciones y con el margen de mejora que esperamos venga durante el fin de semana", reconoció.



Alex Márquez aseguró que comenzará el fin de semana de carreras con la misma mentalidad de los test a pesar de las caídas pues "al final, las caídas son cosas que forman parte de nuestro trabajo y hay que buscar los límites pero esta claro que es mejor encontrarlos en los test y no en carrera y así poder hacer un buen inicio de mundial".



"El objetivo de todos es empezar con buen pie y buena dinámica, pero la mentalidad va a ser exactamente la misma a la hora de buscar el límite, desde el principio, y hacer las cosas bien, ya que si no vas al límite tampoco puedes probar muchas cosas", recalca el pequeño de los hermanos Márquez.



Y al hablar de los puntos a mejorar en las zonas donde sabe que pierde tiempo, explicó que "hay que mejorar la línea entrando -en las curvas-, que creo que con el freno motor podemos trabajar, tenemos margen para poner algo más y parar la moto. También me falta un pelín de confianza delante y puede ser por las caídas, por eso creo que entre cosas de electrónica que nos queda por mejorar y que nos de ese 'feedback' el tren delantero, que falta poco, creo que podemos".



"Perdemos bastantes décimas y será algo que para la carrera es tiempo que se puede notar mucho al final de carrera", reconoció Alex Márquez. EFE