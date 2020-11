Joan Mir ante su primera opción matemática por el título

Moto GP

El español Joan Mir (Suzuki GSX RR) afrontará este fin de semana su primera opción matemática por el título mundial de MotoGP con la disputa de la penúltima cita de la temporada, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana que se va a disputar en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste.



Mir cuenta con 37 puntos de ventaja sobre el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y uno más respecto a su propio compañero de equipo, Alex Rins, si bien también cuentan con opciones en esta pelea el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), a 41 puntos de distancia, y los italianos Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) y Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), ambos a 45 puntos.



Al piloto de Suzuki le basta con acabar en el podio si vence cualquiera de los dos primeros, los que más se acercan a él, algo que ha conseguido -acabar en el podio- en siete de las nueve últimas carreras, si bien sus posibilidades de multiplican de manera exponencial si Quartararo o Rins no ganan la carrera.



Quienes más difícil lo van a tener para plantarle cara, a tenor de lo visto el pasado fin de semana en el circuito "Ricardo Tormo", parecen ser los pilotos de Yamaha, a cuya moto no le "sienta" nada bien el trazado valenciano, en donde todos ellos cosecharon resultados harto mediocres.



La retirada de Valentino Rossi por problemas técnicos y la decimocuarta plaza de Quartararo, que sufrió una caída, fueron los más negativos o desalentadores, aunque la decimotercera posición de Viñales y la undécima de Morbidelli no son como para echar cohetes.



Ducati tampoco parece tenerlo fácil, aunque si se cumplen las previsiones de una mejora en las condiciones meteorológicas durante la segunda semana por tierras de la Comunidad Valenciana podría suponer cierta ayuda tanto para Andrea Dovizioso como para Danilo Petrucci en la penúltima carrera como pilotos de Ducati.



Dovizioso ha reconocido haber tenido ofertas de varias marcas para ser piloto probador, pero el piloto de Forlí ha decidido, y así lo anunció en sus cuentas en redes sociales, que se iba a tomar un "año sabático" a la espera de tener una oportunidad de seguir haciendo lo que más le gusta, que es conseguir una plaza para competir en MotoGP.



Con un bagaje deportivo al alcance de pocos, Andrea Dovizioso se merecería el "broche final" de despedirse de la temporada con una victoria, aunque parece que ese "regalo" será harto complicado tanto en la Comunidad Valenciana como en Portimao (Portugal).



Quienes sí podrían tener su oportunidad son los pilotos de Repsol Honda, en particular Alex Márquez, pues su hermano Marc Márquez, todavía campeón en título, ya anunció su intención de no regresar a la competición hasta 2021, como también el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), quien una vez más se quedó "a las puertas" del podio, que se le continúa negando.



Algo parecido sucede con los pilotos de KTM, con Pol Espargaró a la cabeza, que continúa pensando en una primera victoria sobre la RC 16 como la mejor manera de despedirse del fabricante austríaco antes de recalar el próximo año en el equipo Repsol Honda como compañero de Marc Márquez.



Pol Espargaró fue tercero el pasado fin de semana, tras las Suzuki, y seguro que buscará ese "pasito" adelante en la segunda carrera en el "Ricardo Tormo" para luchar por la victoria.



Una caída dejó sin opciones al "hermano mayor", Aleix Espargaró, que destacó por su rendimiento a lo largo de todo el fin de semana con la Aprilia RS-GP, por lo que seguro que el piloto de Granollers buscará resarcirse en esta segunda cita. / EFE