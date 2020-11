Viñales reconoce que "la moto no da más de sí"

Moto GP

Domingo 8| 11:45 am





El español Maverick Viñales, decimotercero en el Gran Premio de Europa de MotoGP y que tuvo que salir desde la calle de talleres para cumplir con la sanción por emplear un sexto motor en competición, reconoció que su situación es "complicada, la moto no da más de sí, está difícil".



"Tenemos poca adherencia en Valencia, a ver si la semana que viene tenemos más, mejor temperatura y eso nos ayuda", explicó.



"Mir tiene que cometer un error en las dos carreras y yo ganar una y acabar segundo en otra. Es muy difícil. No pienso en ello. Nuestra prioridad ahora es recuperar la velocidad", afirmó Maverick Viñales sobre sus opciones al título.



En cuanto a su remontada desde la calle de talleres, el piloto de Yamaha dijo: "Viendo los tiempos, séptimo u octavo era lo mejor a lo que podríamos llegar hoy y eso desilusiona bastante, porque al final si ves que Morbidelli hubiese estado delante, teníamos un plus. Pero es lo que hay. Tampoco quiero decir nada mal dicho".



"Tenemos que intentar trabajar, dar el máximo en lo que queda de año y Portimao será una buena pista, me encanta, por eso voy a intentar seguir motivado para ir allí e intentar conseguir la victoria allí", repitió Viñales. EFE