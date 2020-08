Rossi: Todo está muy abierto y es muy curioso seguir el campeonato

Moto GP

Jueves 13| 12:41 pm





El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), séptimo en la clasificación provisional del Mundial de MotoGP, señaló este jueves, en la rueda de prensa previa al inicio del Gran Premio de Austria, que en el campeonato "todo está muy abierto y es muy curioso seguirlo".



"El campeonato está verdaderamente abierto para muchos pilotos y es cierto que Dovi ha tenido problemas hasta ahora y que Márquez está lesionado, pero creo que todos los resultados están relacionados con los neumáticos", explica Rossi.



"Los diez o quince primeros pilotos estamos muy cerca y todo puede cambiar mucho de la mañana a la tarde ya que a veces estás fuera de la Q2, pero luego ganas una carrera, como fue el caso de Binder en Brno", recuerda el italiano.



"En Brno cometí algunos errores el sábado en la calificación y tuve que salir desde la cuarta fila, era difícil ir remontando desde ahí, pero tenía buen ritmo y me iba sintiendo bien con la moto y en la segunda mitad de la carrera noté que podía seguir empujando, fui ganando posiciones, tratando de hacer adelantamientos claros e inteligentes", narra Rossi.



"Fui junto a Rins y llegamos a Zarco, pero no lo suficiente como para conseguir el podio, aunque fue positivo poder disfrutar de la carrera y pilotar bien incluso en condiciones difíciles, pero por otro lado hay que mejorar el sábado para clasificarme mejor en la parrilla", reconoce el nueve veces campeón del mundo.



"Hay quienes dicen que este circuito no es bueno para la M1, porque la velocidad punta no es nuestro fuerte, pero el año pasado pude pilotar bien la moto y hacer una buena carrera, nos quedamos demasiado lejos respecto a la Ducati y la Honda, pero pudimos luchar por el podio y eso es muy importante", resalta Rossi.



"Tenemos que tratar de ser fuertes este fin de semana y volver a luchar por el podio, aunque serán muy importantes las previsiones, porque van a ser muy cambiantes y no está nada claro, pero hay que ser fuertes y estar preparados para cualquier condición, manifestó el piloto de Yamaha.



La lluvia podría ser un problema el día de la carrera y por ello Valentino Rossi recuerda: "En el pasado tuvimos bastantes problemas en las frenadas de la curva uno y la tres, porque hubo bastantes caídas, sobre todo en Moto2, quizá fuera un problema de que había mucha goma en la pista y eso hacía que patinara mucho con el agua, pues luego lo limpiaron en profundidad y la situación mejoró. Ya veremos si es seguro, aunque espero que sea una carrera en seco".



Al referirse al rendimiento de las KTM, Valentino Rossi indicó: "La mejora con respecto al año pasado resulta impresionante, KTM ha realizado un gran esfuerzo en su programa de MotoGP y ya son competitivos y creo que sin la caída de Pol podrían haber hecho primero y segundo".



"Aquí son muy fuertes y probablemente sean los favoritos, porque ya han hecho actuaciones buenas, por ejemplo, con Miguel Oliveira, y tienen tres pilotos que están en muy buena forma y pilotando fuerte, así que pueden luchar por el campeonato", manifiesta convencido el piloto italiano.



Poco antes de la rueda de prensa se supo que habrá la posibilidad de que asistan hasta diez mil espectadores a las carreras de Misano Adriático, en septiembre, motivo por el que Valentino Rossi dijo: "Uno no se puede imaginar Misano sin aficionados, es nuestro lugar y este punto de Italia ha presionado mucho para poder tener dos carreras, porque es un gran evento".



"Tavullia y todos los pueblos de alrededor están esperando ansiosamente que lleguen estas dos citas y creo que va a haber 10.000 personas cada día y, aunque no estará completo, habrá mucho ambiente que si no hubiera aficionados y eso es algo positivo para poder recuperar la normalidad lo más rápido posible", reconoció Rossi. / EFE