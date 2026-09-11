GP de España: Multan a hijo de Juan Pablo Motoya por esta extraña razón

Ya no es como en la antiguedad que cualquiera podía estar cerca de los carros de Fórmula 2 cuando hay acción en pista. Este viernes el piloto colombiano Sebastian Montoya, hijo del Juan Pablo, fue sancionado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) de una forma inocente durante la sesión clasificación de la Ronda 11 en Madring.

Según el documento publicado por la FIA el piloto del equipo Prema Racing fue multado por su hermana durante la ronda de clasificación, ya que estaba en un zona prohibida sin traje de seguridad del equipo mientras se le hacían reparaciones al carro de Sebastian Montoya, que partirá desde la casilla 21 en ambas carreras.

¿Cuál fue la sanción?

Los comisarios deportivos de la FIA multaron al equipo con 500 euros por una infracción durante la sesión de clasificación, incumpliendo así el Artículo 22.15 del Reglamento Deportivo.

Durante la audiencia, el representante del equipo argumentó que la persona implicada era una invitada y no personal operativo, lo cual agravó la situación y aplicaron la sanción.

Sin embargo, los comisarios, tras revisar las pruebas de video y consultar las notas del Director de Carrera y el Código Deportivo Internacional, determinaron que el equipo es responsable de todas las personas a las que permite el acceso a zonas restringidas. El reglamento exige que todo el personal técnico lleve pantalones largos en el pit lane en todo momento.