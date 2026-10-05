Fórmula 1: Verstappen se une al club de Michael Schumacher y Lewis Hamilton

Max Verstappen tuvo un resurgir este fin de semana con su triunfo en en el Gran Premio de Baréin que se disputó en el circuito de Sepang en Malasia. El neerlandés con el resultado de este domingo 4 de octubre se unió al selecto club que solo es integrado por Michael Schumacher y Lewis Hamilton.

Verstappen con el laurel cortó una sequía de 16 carreras sin ganar, la tercera mayor de su carrera en la Fórmula Uno. Esta temporada el piloto del equipo Red Bull Racing ha batallado por configurar la aerodinámica de su RB22 con las nuevas regulaciones de 2026, que lo tuvieron durante gran parte de la campaña a casi un segundo por debajo del ritmo de los pilotos de Mercedes.

Otros números históricos

Para Verstappen es la victoria número 72 en la Fórmula 1 y llegó a once temporadas seguidas con al menos un triunfo, solo quedó en cero en su año debut, que fue en 2015.

Asimismo, es el segundo triunfo del neerlandés en el circuito de Sepang y el tercero en el Gran Premio de Baréin. Mientras que el motor Red Bull-Ford logró también su primera victoria en la Fórmula 1, con lo que se convierte en la unidad de potencia número 23 en la historia que llega a lo más alto del podio.

Hay que destacar que Ford no lograba un triunfo (en solitario o compartido) en la Fórmula 1 desde la temporada 2003, con la victoria de Giancarlo Fisichella en el GP de Brasil de ese año, lo que también cortó una sequía de 23 años sin que una marca de Estados Unidos pudiera ganar en la categoría.

Un trío dorado

La victoria le permite a Verstappen ubicarse en solitario como el tercer piloto con más campañas consecutivas con al menos un triunfo, solo queda por detrás de Michael Schumacher (1992 - 2006) y Lewis Hamilton (2007 - 2021) ambos con 15 cada uno. Sin duda alguna, este desempeño le da un poco de aire a la escudería y saber que el desarrollo del monoplaza va por buen camino.