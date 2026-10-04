MotoGP: Marc Márquez triunfa en Japón y aprieta el Mundial

Marc Márquez (Ducati) firmó un fin de semana perfecto en el circuito de Motegi, al imponerse este domingo 4 de octubre en el Gran Premio Motul de Japón 2026. Con el resultado, el espñaol se va de la tierra del sol naciente a solo dos puntos de la cima de la clasificación del Mundial de Motociclismo.

Números históricos

Es su cuarto triunfo de Márquez en Japón dentro de MotoGP (y quinto incluyendo uno en Moto2). Asimismo, es la victoria 79 en la categoría reina de la especialidad y la 105 entre las tres categorías, quedando a diez de Valentino Rossi que es el segundo histórico.

Además, es su doblete de triunfos (carrera sprint y Gran Premio) número 16 en la historia desde que se instauró este sistema en el fin de semana.

Cómo fue la carrera

Desde la pole position, Jorge Martín (Aprilia) salió a la perfección para retener la primera posición, manteniendo a raya a Marc Márquez en los compases iniciales. El punto de inflexión llegó en la vuelta 11. Tras un intenso pulso táctico, el '93' lanzó un ataque decisivo por el interior de la curva 9 para arrebatarle el liderato a Martín.

A partir de ese momento, Márquez gestionó con precisión su ventaja, a pesar de los intentos de respuesta del madrileño, quien cruzó la meta en la segunda posición sumando 20 puntos vitales para retener la primera plaza de la general (333 puntos frente a los 331 del español de Ducati).

Por su parte, el podio se decidió en un emocionante duelo final entre los italianos Marco Bezzecchi (Aprilia) y Enea Bastianini (Red Bull KTM). "La Bestia" protagonizó una remontada furiosa con cuatro vueltas rápidas consecutivas en el tramo final, aunque Bezzecchi logró aguantar los embates para amarrar la tercera plaza.

La caravana de MotoGP se dirige ahora hacia Lombok para el Gran Prmeio de Indonsia el próximo 11 de octubre con un campeonato al rojo vivo y una ventaja reducida al mínimo entre Martín y Márquez.

Así marcha el mundial de MotoGP