MotoGP: La clave del magistral triunfo de Raúl Fernández en Gran Bretaña y así queda el Mundial

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El mítico circuito de Silverstone se convirtió en el escenario de una clase de manejo por parte del Raúl Fernández, el español se impuso de forma contundente este domingo 9 de agosto en el Gran Premio de Gran Bretaña, al dominar de principio a fin la carrera larga.

Además, el piloto del equipo SuperFile Trackhouse con esta exhibición logró su primera victoria de la temporada 2026 y consagrándose como el duodécimo vencedor distinto en la historia del circuito británico.

Para el madrileño, este éxito representa el segundo triunfo de su carrera en la división reina de MotoGP, tras el obtenido el año pasado en Phillip Island, Australia, y ratifica su extraordinario momento tras haber ganado previamente las carreras sprint en Italia y Países Bajos.

Desde que se apagó el semáforo rojo, Fernández partió con una agresividad demoledora, estableciendo giros casi un segundo más rápidos que sus perseguidores para abrir una brecha insuperable de más de tres segundos antes de alcanzar el primer tercio del compromiso.

Gestión de neumáticos y lluvia de caídas

El verdadero desafío en el asfalto británico pasó por la administración de las gomas. Tras los contratiempos sufridos en la prueba corta del sábado, la mayoría de la parrilla apostó por montar el compuesto duro en el tren delantero y el intermedio en el trasero.

La estrategia y el ritmo implacable de Fernández anularon cualquier intento de caza por parte de los pilotos oficiales de Aprilia, en una prueba de alta exigencia que vio abandonar por caídas a hombres como Joan Mir, Alex Rins, Enea Bastianini y el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia.

En la lucha por los puestos de privilegio, el líder del campeonato, Jorge Martín, superó los contratiempos iniciales con su dispositivo de altura para remontar hasta la segunda posición. Detrás de él, Marco Bezzecchi protagonizó una actuación heroica al defender el tercer peldaño del podio frente al acoso de Alex Márquez (4°), resistiendo con fortaleza física a pesar de continuar convaleciente tras su reciente intervención quirúrgica de clavícula.

Golpe al campeonato

El desarrollo de la carrera en Gran Bretaña reconfiguró de forma importante la lucha por el título mundial. El japonés Ai Ogura, que llegaba como segundo en la clasificación, sufrió una dolorosa caída que lo dejó sin sumar puntos, estancado en 203 unidades.

Esta contingencia, sumada al séptimo lugar de Marc Márquez, quien no logró solucionar los problemas de tracción en sus neumáticos, le permitió a Jorge Martín dar un golpe sobre la mesa al alcanzar los 240 puntos en la tabla provisional, para estirar su ventaja a 31 unidades sobre Bezzecchi (209 pts) y dando un paso de gigante en sus aspiraciones a su segundo campeonato mundial.