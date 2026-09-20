Pedro Acosta hace historia en el GP de Austria de MotoGP

El Gran Premio de Austria de MotoGP terminó con un momento histórico, luego que este domingo 20 de septiembre el Pedro Acosta lograra su primera triunfo en la categoría reina del Campeonato Mundial de Motociclismo. En el segundo lugar temrinó Jorge Martín y podio lo completó Marco Bezzecchi.

Acosta resarció su error y caída en la carrera sprint que se disputó ayer. El piloto español demostró que era el piloto a vencer este fin de semana y, además ale dio su escudería KTM su tercer triunfo en casa y sexta en MotoGP.

También cortó una sequía de cuatro años sin que la marca lograra un triunfo en MotoGP. Para raider de KTM es su podio 14 en la categorpia reina del motociclismo.

Cómo fue la carrera

La gran noticia de la jornada dominical la protagonizó Pedro Acosta (KTM RC 16). El joven piloto murciano, que había sufrido un fuerte accidente durante las sesiones de entrenamientos libres que dejó seriamente dañada su moto principal, demostró una madurez impropia de su juventud al sobreponerse al contratiempo y terminar una actuación perfecta en el Gran Premio.

Desde que se apagó el semáforo rojo, el ritmo impuesto por el español fue inalcanzable. Aunque en la salida debió ceder momentáneamente terreno tras verse sorprendido por la arrancada del japonés Ai Ogura (Aprilia) y del 'poleman' Jorge Martín (Aprilia RS-GP), Acosta no tardó en recuperar la compostura.

Tras superar a Martín, quien lideró los compases iniciales, el piloto de KTM dosificó con precisión milimétrica la ventaja hasta ver la bandera a cuadros de manera incontestable.

Esta victoria, la primera que saborea en la categoría reina de MotoGP tras tres temporadas de andadura, adquiere un tinte especial al conseguirse en el escenario predilecto de la fábrica de KTM, cuyas instalaciones principales se ubican a escasos kilómetros del trazado austríaco.

Jorge Martín cruzó la meta en la segunda posición tras contener las embestidas de los rivales, acompañado en el podio por su compañero de escuadra, el italiano Marco Bezzecchi, tercero. Por su parte, el japonés Ai Ogura fue cuarto, justo por delante de un combativo Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), quinto.

Con estos resultados, la clasificación general del Mundial de MotoGP se apretó aún más: Martín lidera con 306 puntos, seguido de cerca por Marc Márquez con 294, mientras que Bezzecchi se afianza en la tercera plaza con 264 unidades.