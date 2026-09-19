Jorge Martín logra una recuperación espectacular en la sprint del GP de Austria

El español Jorge Martín logró una remontada formidable en la carrera sprint del Gran Premio de Austria que se realizó este sábado 19 de septiembre. En el segundo lugar de la carrera sabatina finalizó Marc Márquez de Ducati y tercero fue el italiano Marco Bezzecchi de Aprilia.

El español piloto de Aprilia logra su cuarta victoria de sprint y la 20 en este formato, además con los doce puntos que reparte esta carrera rompe el empate en la cima de la clasificación del mundial con Márquez, con lo cual la lucha por el título queda hasta mañana en el Gran Premio 286 a 283 puntos a favor de Martín.

Cómo fue la carrera

Martín que había salido desde la pole position fue superado por su rival por el título en la primera vuelta con una maniobra arriesgada en la frenada de la chicana.

Ese adelantamiento de Márquez a Martín lo hizo caer hasta el séptimo lugar, pero el español de Aprilia mantuvo la concentración y desde la segunda vuelta logró una remontada formidable, ya que imprimió un ritmo de medio segundo más rápido que el resto de los pilotos que lo hizo remontar hasta el segundo lugar.

Pedro Costa que había logrado liderar toda la sprint tras la lucha de Márquez y Martín, el piloto ede KTM cometió en la frenada de la chicana que lo mandó al suelo y al retiro, con ello cedió el triunfo al piloto de Aprilia a falta de tres vueltas del final. Tras esta carrera, la batalla por el título continuará el domingo a las 8:00 am hora de Caracas para el GP de Austria en el circuito de Red Bull Ring.