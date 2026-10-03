MotoGP: Marc Márquez gana el duelo en la sprint de Japón ¿Cómo queda el Mundial?

Marc Márquez (Ducati) firmó una actuación impecable este sábado 3 de octubre al quedarse con la victoria de la carrera sprint del Gran Premio de Japón de MotoGP. Con este triunfo en Motegi, el ocho veces campeón del mundo recortó distancias en la clasificación general a Jorge Martín (Aprilia), líder del mundial.

Márquez tomó la delantera desde los primeros metros en el circuito de Motegi y mantuvo un ritmo sólido e imponente para cruzar la meta en solitario, sin dar margen de respuesta a sus perseguidores.

Esta es la victoria número 22 de Marc Márquez en una carrera sprint desde que se implementó este formato en 2021 para MotoGP.

Caos en el arranque y sanciones en el cierre

La carrera comenzó con dramatismo en la primera vuelta. Un incidente en la curva 3 protagonizado por Álex Márquez terminó con las aspiraciones de Pedro Acosta y Fabio Di Giannantonio, cayéndose los tres pilotos tras el impacto. Tras la acción, los comisarios sancionaron a Álex Márquez con una doble (Vuelta Larga de Penalización) para la carrera dominical.

El gran giro de la jornada llegó tras la bandera a cuadros. Jorge Martín cruzó la línea de meta en la segunda posición tras resistir la presión del grupo perseguidor, pero tanto él como Enea Bastianini (Red Bull KTM) fueron penalizados con la pérdida de un puesto por exceder los límites de la pista en la última vuelta.

Día histórico para Brasil

El gran beneficiado de las sanciones fue el joven Diogo Moreira (Pro-Honda). El brasileño completó una destacada remontada luchando mano a mano contra nombres consolidados como Marco Bezzecchi y Ai Ogura. Gracias al recargo impuesto a Martín, Moreira heredó la segunda plaza, logrando no solo su primer podio en una carrera Sprint, sino convirtiéndose en el primer piloto brasileño en subirse al podio un sábado en la categoría reina.

Con el reordenamiento oficial, Martín cayó al tercer lugar del podio y Bastianini terminó cuarto. El 'top 10' lo completaron Ai Ogura (5º), Marco Bezzecchi (6º), Johann Zarco (7º), Raúl Fernández (8º), Fabio Quartararo (9º) y Fermín Aldeguer (10º).

La mesa queda servida para una batalla de alto calibre este domingo 4 de octubre en la carrera principal de Motegi, donde Martín buscará defender su liderato ante la embestida de Marc Márquez a partir de 1:00 am hora de Venezuela.

Cómo queda el Mundial de MotoGP