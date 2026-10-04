WRC: Elfyn Evans logra su primer título en el Mundial de Rally y acaba con la sequía de su país

En una definición dramática resuelta en las últimas curvas de la temporada, el galés Elfyn Evans y su copiloto Scott Martin (Toyota) se han proclamado por primera vez campeones del Campeonato Mundial de Rally de la FIA (WRC).

El desenlace se produjo durante la última etapa del Rally de Italia Cerdeña, tras una intensa batalla cabeza a cabeza contra el sueco Oliver Solberg. Recordemos que Evans también fue beneficiado por el recorte de la calendario debido a la cancelación de la prueba de Arabia Saudita por el conflicto bélico de Medio Oriente.

La tensión llegó al punto máximo en la penúltima especial (Osilo-Tergu), cuando Evans sufrió un pinchazo en la rueda delantera derecha que lo obligó a detenerse y ceder terreno valioso.

Esto dejó la pelea por el título prácticamente igualada con Solberg de cara al tramo final de 7,10 km en Sassari-Argentiera.

Evans fue el primero en completar su recorrido. Segundos después, Solberg venía marcando un ritmo implacable, superando el tiempo del galés por 1,9 segundos a poco más de un kilómetro de la meta.

Sin embargo, a solo unas curvas del final, Solberg perdió el control de su vehículo y se salió a la arena. Aunque logró reincorporarse para cruzar la meta y adjudicarse la victoria general del rally, el tiempo perdido en el percance le aseguró el campeonato del mundo a Evans.

Fin de una sequía y récord igualados

Con este triunfo, Evans se convierte en el primer piloto británico en alzarse con el título del WRC desde Richard Burns en 2001, poniendo fin a una racha de cinco subcampeonatos en su carrera. Éric Boullier, director ejecutivo del WRC Promoter, destacó la "increíble resiliencia" de la pareja británica a lo largo de la temporada.

Asimismo, Toyota logró su décimo título mundial de Rally y sexto consecutivo, en ambos casos igualó a la marca Lancia en ambos renglones.