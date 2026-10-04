Fórmula 1: Victoria histórica de Verstappen bajo la lluvia en Sepang y desastre de Russell

En una carrera caótica marcada por fuertes lluvias, tormentas eléctricas y estrategias de neumáticos cambiantes, le permitió a Max Verstappen (Red Bull Racing) sacar su talento en esas condiciones y ganar el Gran Premio de Bahréin disputado en Malasia este domingo 4 de octubre.

Recordemos que esta decimosexta carrera de la temporada de la Fórmula 1 se realizó en el circuito de Sepang debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

Cómo fue la carrera

El fin de semana comenzó con un retraso en la salida debido a un diluvio que dejó el circuito inundado, obligando a suspender un primer intento de arranque tras múltiples problemas de potencia y trompos en la vuelta de formación. En la segunda salida, la elección de neumáticos dividió al pelotón: pilotos como Lewis Hamilton y Charles Leclerc (Ferrari) apostaron por neumáticos lisos (slick) de inicio, cayendo al fondo de la parrilla, mientras que los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell capitalizaron las condiciones iniciales.

Sin embargo, un periodo de coche de seguridad provocado por un trompo de Valtteri Bottas niveló las estrategias hacia los neumáticos de seco. Verstappen demostró un ritmo imparable, recuperando terreno hasta arrebatar el liderato y controlando la prueba a pesar de la aparición de múltiples coches de seguridad (virtual y real).

Todos los caminos conducen a Kimi Antonelli

La gran tragedia del día fue para George Russell, cuyas opciones al título sufrieron un golpe devastador al detenerse bruscamente en la recta principal en las últimas vueltas por un fallo mecánico, cuando marchaba en los puntos. Su compañero Kimi Antonelli aprovechó para asegurar la segunda posición, ampliando su ventaja en el campeonato a 84 puntos sobre el británico a falta de siete rondas.

La emoción de la jornada la protagonizó la escudería Ferrari: tras caer al fondo al arriesgar con neumáticos lisos, Lewis Hamilton y Charles Leclerc firmaron una remontada colosal para finalizar en la tercera y cuarta posición, respectivamente. El top 5 lo completó el novato Isack Hadjar (Red Bull).

Números históricos

Con este triunfo, Verstappen y Red Bull consiguieron su primera pole position y victoria de la temporada 2026. Para el neerlandés es la victoria número 72 en la Fórmula 1 y llegó a once temporadas seguidas con al menos un triunfo, solo quedó en cero en su año debut que fue en 2015.

Con esta marca, queda en solitario como el tercer piloto con más campañas con triunfos consecutivas, solo queda por detrás de Michael Schumacher (1992 - 2006) y Lewis Hamilton (2007 - 2021) con 15 cada uno.

Asimismo, es el primer triunfo de Verstappen en el circuito de Sepang y segunda en el Gran Premio de Baréin. Mientras que el motor Red Bull-Ford logró también su primera victoria en la Fórmula 1, se convierte en la unidad de potencia número 23 en la historia que lllega a lo más alto del podio.

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