Carlos Sainz amplía su vínculo con Ferrari dos años más

Redacción Meridiano

El condutor español Carlos Sainz, actualmente número tres en el Mundial de Fórmula Uno, y la escudería italiana Ferrari han alcanzado un acuerdo para renovar su relación dos años más, hasta 2024, tras una primera temporada juntos, reveló hoy el equipo italiano, el más laureado de la historia de la categoría reina.



"La escudería Ferrari se complace en anunciar que ha ampliado su acuerdo con Carlos Sainz. El español, que debutó con la escuadra de Maranello en la temporada 2021, formará así parte del equipo hasta finales de 2024", dijo el equipo en un comunicado.



Sainz, de 27 años, se mostró "muy contento" por la renovación tras una temporada "sólida y constructiva": "Siempre he dicho que no hay mejor equipo de Fórmula 1 para correr y, después de más de un año con ellos, puedo confirmar que ponerse este mono y representar a este equipo es único e incomparable", aseguró.



El anuncio de la renovación del español, que cuenta con ocho podios en la F1, en la que afronta su octava temporada y la segunda con Ferrari, ha tenido lugar en vísperas de la disputa del Gran Premio de la Emilia Romagna, en Imola (Italia).



"Mi primera temporada en Maranello ha sido sólida y constructiva, y todo el grupo ha progresado conjuntamente. El resultado de todo ese trabajo se ha visto claramente en lo que va de temporada", dijo.



Sainz añadió que se siente "reforzado por esta renovada muestra de confianza".



"Ahora no puedo esperar para subirme al coche, para dar lo mejor de mí a Ferrari y para dar a sus fans muchas alegrías. El F1-75 está demostrando ser un coche de primera línea, que puede permitirme perseguir mis objetivos en la pista, empezando por conseguir mi primera victoria en la Fórmula 1", aseguró.





𝗖𝗔𝗥𝗟𝗢𝗦 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗦 ✍️



Committing his future with us until 2024, @CarlosSainz55 is staying for another two years 🌶 https://t.co/kxu4MmSlWT#essereFerrari 🔴 #Sainz2024 pic.twitter.com/0ONJCJYm6Y