FW44: Williams presenta su nueva imagen para el año 2022

Redacción Meridiano

El equipo Williams presenta su monoplaza y la librea para 2022. Se conserva el azul familiar, al igual que la combinación con el negro; se han agregado algunos acentos rojos aquí y allá.

Con el FW44, Williams busca luchar para volver al frente de la tabla. La formación de British Grove ya está en camino con los nuevos propietarios Dorilton Capital y, en cualquier caso, no habrá terminado último en el campeonato de constructores en 2021.

Your FW44, ready for the challenges of 2022 💪 pic.twitter.com/4rXOwFaMyI