Lewis Hamilton gana el GP de Arabia Saudita y empata a Max Verstappen

Redacción Meridiano

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se quedó con el Gran Premio de Arabia Saudita de este domingo y empató a Max Vertsappen (Red Bull) con 369,5 puntos, sin embargo, se mantiene líder. El neerlandés (chocó contra el muro en la última vuelta) y finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) terminaron de completar el podio.

LEWIS HAMILTON TAKES THE 🏁 And with the fastest lap, he moves level in the championship race with Max Verstappen on 369.5 points! #SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/hnHfPElD3J

El próximo domingo 12 de diciembre, Hamilton y Verstappen llegarán a la última carrera del año (GP Abu Dabi) empatados y se enfrentarán en un verdadero duelo para decidir quien será el nuevo campeón mundial de F1. Dos pilotos no llegaban al último GP del año empatados en puntos desde 1974 con Clay Regazzoni y Emerson Fittipaldi (ganador).

DRIVER STANDINGS



For the first time since 1974, our top two go into the finale TIED on points 🤯#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/aWnshxNyT7