Carlos Sainz: No me importaría ser compañero de Alonso

Carlos Sainz es un piloto que se ha caracterizado por tener buena relación con sus compañeros de equipo, en esta oportunidad el español afirmó que se lleva bien con todos los pilotos de Fórmula 1 y no tendría problemas con compartir garaje con Fernando Alonso.

"Me llevo bien con cualquier piloto. No me importaría ser compañero de equipo de Fernando. Pero, dado que estamos en diferentes etapas de nuestras carreras y pilotamos para diferentes equipos, las posibilidades de que esto ocurra son escasas", dijo Sainz para Auto Motor und Sport.

Sainz, quien conoció al de Alpine en el Gran Premio de España en 2005, cuando el madrileño tenía 10 años, ha dicho en diversas oportunidades que el asturiano es uno de los mejores pilotos de la historia.

Relación con Leclerc

En su etapa en McLaren, el '55' logró entablar una amistad con Lando Norris, relación que es muy difícil de encontrar entre pilotos del mismo equipo. Además, desde su llegada a Ferrari, su conexión con Charles Leclerc cada vez es más cercana, así lo han mostrado en sus redes sociales.

"Charles es un buen tipo. Tenemos los mismos intereses y los mismos objetivos, por eso puedes tener buenas conversaciones con él y hacer deporte o jugar al ajedrez. No sólo es rápido, también muestra mucho respeto a sus compañeros", comentó.

Sainz cree que es importante llegar a un nuevo equipo con la mente abierta, ya que, de lo contrario, perjudicaría al equipo y a su propio rendimiento. "No me uno a un nuevo equipo con prejuicios o animosidad hacia mi compañero de equipo, sino que entro abiertamente. Es importante disfrutar el trabajo. Cuando lo disfruto, mi rendimiento es mejor. ¿Pelearme con mi compañero? ¿Por qué debería hacerlo?", señaló.

"Eso no me hace ningún bien. Funciona mejor cuando puedes reírte de las cosas y bromear sobre las rondas de clasificación buenas y malas. Si ambos trabajamos en la misma dirección, el ambiente en el equipo es mejor y progresamos más rápido", finalizó.

