Alonso: El pasado fue un fin de semana duro e intentaremos subir el nivel

Fórmula 1

Jueves 1| 9:48 am





El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón mundial de Fórmula Uno, manifestó este jueves en el Red Bull Ring, sede del Gran Premio de Austria, que "el pasado fin de semana", el del Gran Premio de Estiria, en idéntico escenario, fue "duro, en términos competitivos" y que intentarán "subir el nivel" éste.



"El pasado fin de semana fue duro en términos competitivos y hay que subir el nivel. Cambian los neumáticos (que serán más blandos) y esperamos también un cambio en la meteorología que nos podría ayudar; porque este trazado no nos viene demasiado bien", indicó Alonso en su rueda de prensa este jueves en el circuito de Spielberg, en el que, tras acabar noveno el pasado domingo el Gran Premio de Estiria, volverá a competir este fin de semana, en el de Austria.



Alonso, de 39 años, que después de dos alejado de ella regresó este año a la Fórmula Uno -con el equipo con el que festejó sus dos títulos (2005 y 2006)-, suma 32 victorias y 97 podios en la categoría reina, en la que afirma divertirse desde su vuelta; y asimismo declaró divertirse con el hecho de que vaya a haber dos carreras seguidas en el mismo escenario.



"Me divierte, no sólo el hecho de que haya dos carreras seguidas. En realidad son tres, porque el domingo anterior corrimos en Francia, también. Creo que es bueno para las carreras", manifestó Alonso.



"El lunes y el martes nos quedamos aquí y dormimos en el 'motorhome' y en el 'paddock'", explicó Fernando al ser preguntado sobre las pasadas jornadas en su rueda de prensa, en la que compareció junto al líder del Mundial, el holandés Max Verstappen (Red Bull), al que le recordó, en clave de humor, que él había corrido "contra Jos", su padre.



Al ser cuestionado acerca de cuál era su primer recuerdo de la Fórmula Uno, el ovetense explicó que recordaba que cuando era pequeño, sus padres (José Luis y Ana) habían ido al circuito de Jerez.



"Recuerdo que mis padres fueron a Jerez y que volvieron con fotos de ese fin de semana, que yo me quedé con mi abuela; ese puede que sea mi primer recuerdo relacionado con la F1", comentó Alonso, que ha recuperado la costumbre de dar la vuelta a la pista a pie junto a sus ingenieros y gente de confianza.



"Lo hicimos en Baku, en Francia y también aquí. Y como sumamos puntos, lo seguimos haciendo. Por ningún motivo en concreto, más bien por un asunto de superstición", dijo el genio astur, que cree que este Mundial está más emocionante que los anteriores.



"Antes era Lewis (Hamilton) contra Lewis; o algunas veces, durante algún tiempo, contra (su compañero finlandés Valtteri) Bottas. Ahora es contra Max; y hay algo más de adrenalina", manifestó.



"Max es el líder ahora; pero las cosas pueden cambiar; lo seguiremos, este enfrentamiento, desde la distancia", declaró Alonso este jueves en Austria. / EFE