Leclerc: "Esta pista me gusta y me divierte, me recuerda a la época de karts"

El monegasco Charles Leclerc, compañero del español Carlos Sainz en Ferrari, que ocupa la sexta plaza en el Mundial de Fórmula Uno, con 52 puntos, declaró este jueves en el Red Bull Ring de Spielberg, sede de las dos próximas carreras del campeonato -el Gran Premio de Estiria y el Gran Premio de Austria- que esta pista le "gusta" y le "divierte", porque le recuerda a su época en el karting.



"Me divierte pilotar. Es una pista corta (de 4.318 metros) y me recuerdo mucho a mis tiempos en 'karts'", comentó Leclerc, de 23 años, que cuenta dos victorias y nueve 'poles' desde que pilota en F1.



"No hay ningún secreto para explicar que esta pista se me suela dar bien, pero es así. Personalmente, ésta es una de mis pistas favoritas y me encanta correr aquí"; comentó Leclerc, que acabó segundo el Gran Premio de Austria (con exacta configuración que el de Estiria) de 2019 y el del año pasado.



El monegasco mostró su preocupación por los problemas de entendimiento del comportamiento de los neumáticos que padece Ferrari y que crecieron el pasado domingo en Francia, donde ninguno de los pilotos logró puntuar; con Sainz acabando undécimo y él, decimosexto.



"Eso problemas ya los teníamos en el pasado, lo que pasa es que ahora es más extenso el enfoque que tenemos que dar al problema, para intentar entender toda la razón del mismo", explicó Leclerc durante su rueda de prensa de este jueves en el Red Bull Ring de Spielberg.



"Con anterioridad tuvimos estos problemas. No tan gordos, pero los tuvimos. Estamos intentando hacer el mejor trabajo posible, dando el mejor 'feedback' que podemos a los ingenieros. Y creo que estamos trabajando bien", manifestó el piloto del principado de la Costa Azul.



"En calificación esperamos estar más o menos donde estuvimos en el Paul Ricard" explicó Leclerc, séptimo en parrilla en Francia, donde Carlos Sainz arrancó quinto. EFE