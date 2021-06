Sainz: Estos tres días en la fábrica son de los que más disfruté como piloto

Fórmula 1

El español Carlos Sainz (Ferrari), séptimo en el Mundial de Fórmula Uno, respondió a EFE en la zona mixta del Red Bull Ring, sede este fin de semana del Gran Premio de Estiria, que "estos tres días" pasados fueron "los que más" disfrutó "como piloto" en la fábrica de su escudería, intentando resolver el problema de neumáticos que padecen.



"Estos tres días son de los que más he disfrutado como piloto en la fábrica", comentó Sainz, de 26 años, que al acabar segundo en Mónaco logró el mejor resultado en lo que va de año para la 'Scuderia' y que llegó a Austria el miércoles después de tres días de reuniones de trabajo en la sede de Maranello.



Ahí, trataron fundamentalmente de entender, e intentar resolver, el problema de neumáticos que arrastran desde hace tiempo y que les dejó fuera de los puntos el pasado domingo en Francia, tanto a él (que fue undécimo) como a su compañero monegasco Charles Leclerc (decimosexto).



"Ha sido increíble ver cómo en una fábrica tan grande se lanza una investigación en todos los departamentos para intentar resolver este problema tan grande", indicó a Efe este jueves Sainz en el circuito de Spielberg; al ser preguntado si, problemas aparte, le da tiempo a disfrutar siendo piloto de la escudería más laureada de la historia de la F1.



"Como piloto ha sido una experiencia increíble y divertida, que me va a enseñar mucho, con el objetivo de recuperar el correcto funcionamiento de los neumáticos", indicó el español de Ferrari, séptimo en el Mundial, con 42 puntos; 89 menos que su ex compañero (en Toro Rosso) holandés Max Verstappen, líder del campeonato.



"Igual tardamos años; pero estoy convencido de que este problema se mejorará y que nos hará más fuertes, como equipo; y a mí, como piloto", afirmó Sainz, uno de los deportistas que sí compareció este jueves en la zona mixta de Spielberg.



Con anterioridad, en su rueda de prensa, el español admitió que se quedaron "muy sorprendidos" por el flojo resultado debido a la tremenda degradación de los neumáticos, especialmente los delanteros, en Francia, el pasado domingo; pero que "de algún modo" sabían que estarían "expuestos a ese problema".



"En Francia sabíamos que podríamos sufrir con el asunto de los neumáticos. Sin embargo, el viernes no notamos nada raro. Pero el domingo, sí", explicó.



"En tres días no podemos arreglar el problema; pero podemos empezar a aprender. Ojalá podamos haberlo mitigado. Y, sobre todo, a ver si a medio o largo plazo logramos resolverlo del todo", manifestó Carlos, que afirmó que Ferrari es un equipo en el que se siente "en casa".



"Cuando digo algo en una reunión noto que todo el mundo presta atención; del mismo modo que hago yo cuando hablan los demás. (En Ferrari) me siento en casa", sentenció Sainz este jueves en el circuito de Estiria, región que da nombre al próximo Gran Premio, el octavo del Mundial.



El talentoso piloto madrileño comentó también que le gusta este circuito. "Me gusta esta pista. Siempre ha habido buenas carreras aquí. Siempre hay buenas batallas", afirmó.



"A una vuelta es una pista muy rápida; las dos últimas curvas son muy interesantes. Es una vuelta bastante loca y no puedes permitirte errores en ninguna curva", comentó Sainz en su rueda de prensa de este jueves en Spielberg. Abierta también, como el resto, a preguntas del público; generalmente de niños, interesados en saber si tenía alguna mascota, a lo que el español contestó que sí, que le "gustan mucho los perros" y que quiere "mucho" al suyo.



"Habrá circuitos donde el problema de los neumáticos será menor y otros en el que será más grande", advirtió, de nuevo en la zona mixta, el español de la 'Scuderia'.



"Aquí el problema se centrará más en las (ruedas) traseras", respondió a Efe Sainz en el Red Bull Ring acerca de las dos próximas carreras, que tendrán lugar en esta pista.



"Pero si hay nubes, y si llueve, el circuito se 'resetea'; y es cuando de repente es la rueda delantera la que sufre", explicó Carlos en la víspera de la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Estiria.



"A mí me gusta que llueva", admitió. "Pero si llueve y luego se seca, mal. Y si hace calor, tampoco somos los reyes del calor", advirtió Sainz acerca de las elevadas temperaturas y de las posibles tormentas que se esperan estos días en Spielberg. EFE