Alonso: "No hay carrera como la de Mónaco"

Lunes 17| 9:18 am





El piloto español Fernando Alonso (Alpine) aseguró que "no hay una carrera como la Mónaco", un circuito "muy desafiante" en el que ha logrado dos victorias en el Mundial de Fórmula Uno y al que volverá el próximo fin de semana en la quinta cita del campeonato de 2021.



"Realmente no hay una carrera como esta y estoy deseando volver a estar allí este fin de semana. He conseguido dos victorias en Mónaco en la Fórmula 1. La clasificación será muy importante, como lo fue en España, así que tenemos que trabajar para maximizar nuestro potencial a una vuelta para asegurarnos de que ambos coches lo hagan bien el sábado", afirmó.



El asturiano, que fue décimoséptimo en Barcelona el pasado día 9 y logró su mejor resultado con Alpine en Portugal, con un octavo puesto a finales de abril, avisó de la importancia que tendrá también "la gestión del tráfico" en el circuito francés.



"Es un circuito muy desafiante y con las barreras a ambos lados durante toda la vuelta es un recordatorio constante de que no puedes cometer un error. Hay que concentrarse mucho durante toda la carrera. Pero los pilotos de Fórmula 1 vivimos para esto y disfruto de esa emoción con las curvas cerradas y los baches", señaló en declaraciones difundidas por Alpine.



Su compañero de equipo, el francés Esteban Ocon, también se mostró ilusionado por volver a Mónaco, "un lugar especial", según dijo, donde no corre desde 2018, igual que Fernando Alonso.



"Creo que nos llevará un poco de tiempo volver a la velocidad y encontrar los límites durante los entrenamientos. Es el circuito más desafiante del año para un piloto. Tienes que estar en él y tener confianza en el coche", afirmó. EFE