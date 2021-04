Sergio Pérez: "Mirando los datos, estoy dando grandes pasos"

Fórmula 1

Jueves 15| 8:15 am





El mexicano Sergio Pérez consideró que está "dando grandes pasos" al volante de su Red Bull, por lo que se mostró confiado en poder mantenerse "en la dirección correcta" este fin de semana, en el Gran Premio de la Emilia Romaña de Fórmula Uno.

En declaraciones facilitadas por su equipo, el 'Checo' le dio importancia al hecho de haber cosechado diez puntos con su quinto puesto en el pasado Gran Premio de Baréin, en su debut al frente de un monoplaza de la escudería de la bebida energética.



"Fue importante hacer esos kilómetros, porque cada kilómetro ahora cuenta. Era muy importante conseguir esos puntos. Mirando los datos, estoy dando grandes pasos. Sé dónde me falta tiempo por vuelta, dónde puedo mejorar y dónde puedo acercarme mucho más al nivel en el que debería estar, expuso.



De cara al Gran Premio que se disputará este fin de semana en Imola (Italia), Sergio Pérez deseó estar "ahí en cabeza desde el primer día en adelante". "Ojalá demos otro paso en la dirección correcta", apuntó.



"Para mí, en este momento, es muy importante que me suba al coche y que me sienta realmente cómodo. En este momento, solo tengo que pensar mucho en lo que está pasando con el auto. Estamos progresando. Ahora mismo tenemos un coche muy competitivo y tenemos que estar ahí muy pronto. Quiero maximizar el potencial del automóvil", sostuvo. EFE