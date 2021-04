Trulli sobre Alonso: "Tengo muy pocas dudas sobre Fernando"

Fórmula 1

El expiloto Jarno Trulli, que fue compañero de Fernando Alonso en el equipo Renault en 2003 y 2004, ha afirmado en el último 'podcast' de 'Beyond The Grid' de la web oficial del Mundial que no tiene duda alguna de que el español tendrá éxito en su regreso a la Fórmula Uno.



Trulli, expiloto de Jordan, Renault y Toyota y ahora, a los 46 años, dedicado a la viticultura, afirma: "He estado hablando con Fernando recientemente y tengo que decir algo: Fernando, como he dicho, es 10 años más joven que yo, así que esto ya es algo bueno para él. Pero Fernando, a diferencia de mí, sigue teniendo ganas de pilotar", dice Trulli.



"No tiene otra cosa en la cabeza más que pilotar. No le veo fallando en lo que está haciendo, y todavía está muy en forma", agrega.



"La gran incógnita no es probablemente lo bueno que es Fernando; la verdadera incógnita es saber lo bueno que será su coche para poner a Fernando en posición de luchar por lo máximo. Tengo muy pocas dudas sobre Fernando, simplemente porque le veo muy motivado", insiste Trulli.



"Crucemos los dedos y esperemos que (Alpine) pueda entregarle un coche lo suficientemente bueno como para dar a Fernando la oportunidad de disfrutar de los Grandes Premios en 2021", señala el italiano.



Trulli considera que "Fernando es uno de esos pilotos que juega con la mente y (es) político en su equipo. Pero también es parte de un piloto, un piloto de primera línea que al final quiere ser el primero del equipo y quiere ser el número uno. Así que no le culpo".



"Yo no soy como él; siempre prefiero demostrar mi valía con los resultados antes que con la política. Y probablemente, éste fue uno de mis errores", afirma.



"Por supuesto que siempre intentó sacar lo mejor del equipo y de la política dentro del equipo para él mismo. Siempre trató de centrar la atención en torno a sí mismo, y de todos modos hay que esperar esto del piloto más importante... Quiere toda la atención para sí mismo", incide.



Trulli, ganador del GP de Mónaco de 2004 y autor de cuatro 'poles', cuida de un viñedo que produce alrededor de un millón de botellas de vino al año. EFE