Verstappen: "Hay que tener los pies en la tierra"

Fórmula 1

Sábado 27| 2:38 pm





El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que obtuvo la 'pole position' con un tiempo de 1:28.997 y saldrá primero en el Gran Premio de Baréin, reclamó "tener los pies en la tierra" después de haber batido en la primera clasificación al heptacampeón británico Lewis Hamilton (Mercedes).



"Hay que seguir adelante con los pies de la tierra, es un buen comienzo", señaló el joven piloto, que a sus 23 años se apuntó la cuarta 'pole' de su carrera, al ser preguntado sobre que en los últimos años, el ganador de la primera 'pole' solía ganar el Mundial, como hizo Hamilton en 2017, 2018 y 2019.



El piloto de Red Bull reconoció que desde los días de test en Baréin sabían que tenían un buen monoplaza, pero esto "no era una garantía para el fin de semana".



"Pero toda la semana el coche ha funcionado, ha sido una gozada pilotarlo, el viento cambiaba mucho en cada sesión y no ha sido fácil configurar el coche, pero ha ido bien la clasificación y estoy muy contento con esta pole", dijo tras la sesión clasificatoria en Baréin.



Respecto a ese último giro ganador, Verstappen explicó que su anterior tirada "no había sido increíble". "Sabía que había más tiempo, el coche tenía equilibrio, podía empujar, había que tener cuidado para no sobrecalentar los neumáticos y hemos podido conseguirlo", relató.



Para la carrera de mañana, se mostró confiado en que su RB16B funcionará igual de bien en carrera que en clasificación.



"El coche ha funcionando bien en tandas cortas, en las largas también. Ahora tenemos que salir limpios y tener una buena primera vuelta", deseó para la carrera del domingo. EFE