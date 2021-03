Verstappen de nuevo el más rápido en el último ensayo antes de clasificación

Fórmula 1

Sábado 27| 9:38 am





El piloto neerlandés Max Verstappen volvió a ser el más rápido en el último ensayo antes de la clasificación del Gran Premio de Baréin, con un mejor tiempo de 1:30.577, siendo 0,7 segundos más rápido que el vigente campeón, el británico Lewis Hamilton (Mercedes).



Verstappen se impuso en la simulación de clasificación que buena parte de los pilotos favoritos realizaron en los últimos diez minutos de esta sesión de prácticas, y su tiempo no solo fue sensiblemente mejor que el de Hamilton, sino que sacó un segundo al tercero, el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), y 1,27 segundos al otro Mercedes, el del finlandés Valtteri Bottas.



El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), el español Carlos Sainz (Ferrari), que fue el único en hacer su mejor registro con neumáticos medios -más lentos, lo que le daría margen de mejora-, el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), el francés Esteban Ocon (Alpine), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y el australiano Daniel Ricciardo (McLaren) completaron los diez mejores registros.



En ellos sorprende la ausencia del McLaren del británico Lando Norris, que probablemente no ensayó su mejor vuelta, ya que fue decimosexto mientras ayer había estado entre los mejores, ni tampoco el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), undécimo, y como su compañero Sainz sin usar el neumático blando.



El español Fernando Alonso (Alpine), que vive este fin de semana su retorno a la Fórmula Uno después de dos años de ausencia, obtuvo el decimoquinto mejor tiempo, a 2,24 segundos del mejor registro.



La sesión, disputada con unas condiciones asfixiantes -38 grados centígrados- que no se encontrarán en la clasificación de la noche y con un viento que se espera vaya a más, comenzó con muchos problemas de agarre para todos los vehículos, por la arena arrastrada por el viento hasta la pista.



Ni los Mercedes se libraron de las dificultades, con Bottas saliéndose de pista, seguido por Leclerc -"El agarre es increíblemente bajo", se quejaba el monegasco de Ferrari-, el alemán Mick Schumacher (Haas) o Norris.



Una vez fueron superando esas dificultades, Sainz hizo el primer tiempo (1:33.931), que Hamilton superó enseguida, pero al que Verstappen se volvió a imponer, 2,8 décimas más rápido. Aun así, un sorprendente Gasly los superó a todos, antes de que comenzaran las pruebas de vuelta rápida.



A falta de los últimos 20 comenzaron las pruebas de clasificación. Carlos Sainz puso el primer mejor tiempo con el neumático medio, pero rápidamente le mejoraron Bottas y Hamilton, ambos con el neumático blando, más rápido con un mejor tiempo de 1:31.316.



En los últimos diez minutos fue a por ello Verstappen, que marcó el mejor tiempo sector tras sector y acabó haciendo el registro definitivo de 1:30.577, 0,7 segundos mejor que Hamilton y una advertencia de cara a la clasificación de esta noche.





- Tabla de tiempos del tercer entrenamiento libre del Gran Premio de Baréin, en el circuito de Sakhir:







.1. Max Verstappen (NED/Red Bull) Â Â Â Â Â Â Â 1:30.577







.2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)       a  0.739







.3. Pierre Gasly (FRA/Alpha Tauri)        a  1.006







.4. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)         a  1.278







.5. Sergio Pérez (MEX/Red Bull)           a  1.331







.6. Carlos Sainz (ESP/Ferrari)             a  1.531







.7. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo)     a  1.647







.8. Esteban Ocon (FRA/Alpine)           a  1.846







.9. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)      a  1.854







10. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren)      a  1.900







11. Charles Leclerc (MON/Ferrari)         a  1.905







12. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo)  a  1.923







13. Yuki Tsunoda (JAP/Alpha Tauri)        a  2.132







14. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin)  a  2.178







15. Fernando Alonso (ESP/Alpine)        a  2.243







16. Lando Norris (GBR/McLaren)         a  2.283







17. George Russell (GBR/Williams)       a  2.746







18. Mick Schumacher (GER/Haas)       a  2.845







19. Nikita Mazepin (RUS/Haas)          a  3.045







20. Nicholas Latifi (CAN/Williams)        a  3.382. EFE