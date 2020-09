VIDEO: Fin de ciclo, la familia Williams abandona la Fórmula 1

FREDDY PERDOMO | @SpgFreddy

Unas semanas después de darse a conocer la noticia sobre la venta del equipo Williams Racing de la F1 a un fondo de inversión estadounidense llamado Dorilton Capital, para intentar mejorar los actuales problemas económicos del equipo, este 3 de septiembre la subdirectora de la escudería, Claire Williams, aseguró a través de un comunicado oficial, que dejará su cargo al frente del equipo tras finalizas el GP de Italia.

La familia al frente de la escudería y la más mítica de este deporte, comandada por Sir Frank desde su fundación en la década de los 70 y dirigida en los últimos años por su hija Claire, pasará a manos de los inversionistas estadounidenses, un movimiento que se podía prever debido al mal momento actual que vivía el equipo. Es el final de una era en Williams.

Claire Williams ayudó a levantar la suerte de la escudería desde su nombramiento como subdirectora del equipo en 2013, consiguiendo el noveno lugar ese año y dos terceros puestos consecutivos en 2014 y 2015, respectivamente. Un par de quintos puestos, fueron seguidos después por dos de sus peores temporadas: la última en 2018 y 2019, con el equipo luchando en un clima financiero complicado.

“Con gran pesar, dejo mi puesto en el equipo. Esperaba seguir mi ejercicio durante mucho tiempo en el futuro y preservar el legado de Williams con la siguiente generación. De todos modos, nuestra necesidad de encontrar inversión este año por una serie de factores, dentro de los que la mayoría estuvieron fuera de nuestro control, resultó en la venta del equipo a Dorilton Capital”, ha anunciado Claire Williams en un comunicado.

“Mi familia siempre ha puesto a nuestro equipo y a nuestra gente como prioridad y ésta fue una decisión correcta. Sé que hemos encontrado a la gente correcta para devolver al equipo a la parte delantera de la parrilla mientras preservamos el legado de Williams”, ha añadido.

El actual piloto del equipo, George Russell, compartió en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento a la familia: “No estaría donde estoy hoy sin Frank y Claire. Me dieron mi oportunidad en la F1, como lo han hecho con tantos pilotos, ingenieros, mecánicos y muchos otros a lo largo de los años. Gracias por todo. Seguiremos conduciendo a tope para honrar el nombre de Williams”.

