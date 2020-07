Sainz: "Pese al resultado de la última carrera, la dirección es la correcta"

Fórmula 1

El español Carlos Sainz, séptimo clasificado en el Mundial de Fórmula Uno con un quinto y un noveno puesto en el Red Bull Ring de Spielberg (Austria), aseguró que "a pesar del resultado de la última carrera" encara la siguiente cita en Hungría "con la confianza de saber que McLaren está trabajando en la dirección correcta".



En declaraciones facilitadas por su equipo, el madrileño reconoció que se fue del Gran Premio de Estiria "con sentimientos encontrados". Firmó una magnífica tercera posición en la sesión de calificación del sábado, pero el domingo vivió "una carrera muy frustrante" y terminó noveno.



"Después del Gran Premio de Estiria pasé un par de días más en Austria entrenando y recargando baterías para el último de estos tres grandes premios que afrontamos de manera consecutiva. Me dirijo a Hungría con la confianza de saber que, a pesar del resultado de la última carrera, todos estamos trabajando en la dirección correcta en McLaren y me siento positivo después de un comienzo de temporada prometedor", dijo.



Carlos Sainz cree que el circuito de Hungaroring le planteará este fin de semana "un desafío diferente", con respecto a las dos últimas semanas en Austria. "Debemos estar preparados. Tuve una gran carrera allí la temporada pasada terminando quinto y, como siempre, estoy buscando construir sobre eso y seguir mejorando", apuntó.



Por su parte, el británico Lando Norris tratará de mantenerse en los puestos de cabeza, tras un tercer y un quinto puestos en el Red Bull Ring de Spielberg que le colocan tercero en la clasificación de pilotos.



"Las últimas dos carreras en Austria han sido increíbles y no puedo esperar para volver a competir en Hungría", afirmó.



"Después de dos semanas en el mismo circuito, necesitamos reiniciar y trabajar duro para continuar construyendo sobre estos sólidos resultados. Esta pista tiene curvas más lentas y es mucho más cerrada que en Austria. Debería darnos un nuevo punto de referencia sobre el rendimiento del coche. He conducido en esta pista varias veces a lo largo de mi carrera, incluso en mi primera prueba de Fórmula Uno en 2017, así que tengo buenos recuerdos. Espero que esa experiencia me ayude a comenzar a correr el viernes. Ha sido un gran comienzo, pero ahora tenemos que intentar mantener nuestro impulso y luchar por los mejores puntos posibles", sentenció. / EFE