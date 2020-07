Hamilton: "Tomo el resultado como es; hay que aceptar la sanción"

Fórmula 1

Domingo 5| 3:36 pm





El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), séxtuple campeón del mundo de Fórmula Uno, que tras cruzar segundo la meta acabó cuarto -sancionado con cinco segundos- este domingo el Gran Premio de Austria, el primero del Mundial, declaró en el Red Bull Ring de Spielberg que toma el resultado "como es", porque "hay que aceptar la sanción".



"Lo tomo como es. Pudo haber sido peor. Hay que aceptar la sanción. Esto sigue", comentó Hamilton, de 35 años, que, después de superar la temporada pasada al argentino Juan Manuel Fangio apunta este año a igualar el récord histórico de títulos en la categoría reina del motor (7) del alemán Michael Schumacher.



"El fin de semana no ha sido bueno, podemos mejorar en muchos aspectos", apuntó el excéntrico y espectacular campeón de Stevenage, que este año también podría igualar o incluso superar otra plusmarca histórica del 'Kaiser', la de victorias (91), de la que se encuentra a tiro de siete.



"El coche ha ido sensacional en todo momento y creo que hubiese tenido más posibilidades de ganar, pero así son las cosas", manifestó Hamilton, cuyas 88 'poles' no iguala nadie en la Fórmula Uno.



"El equipo ha vuelto a hacer un gran trabajo, al igual que Valtteri (Bottas, su compañero finlandés, primer líder del Mundial tras ganar en el Red Bull Ring), al que felicito por su victoria", dijo el astro inglés.



"No nos queda tiempo para cometer errores. Hay que trabajar duro para remontar y veremos qué pasa el próximo fin de semana", indicó Hamilton, en referencia al Gran Premio de Estiria, la segunda prueba del campeonato, que se disputará, de nuevo a puerta cerrada, en el citado circuito de Spielberg./ EFE