ExFórmula 1 y la Nascar cup Series debutan en una base militar de San Diego

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La Nascar Cup Series vivirá un fin de semana sin precedentes al conmemorar el 250 aniversario de la Armada de Estados Unidos. Por primera vez, la categoría competirá en un circuito callejero dentro de una instalación militar activa: la Base Naval de Coronado, en San Diego. El trazado, uno de los más largos del calendario, cuenta con 5.4 kilómetros de longitud y 16 curvas.

La acción arrancará este viernes con la Truck Series; la Xfinity Series correrá el sábado 20 de junio, y la categoría reina, la Cup Series, verá la bandera verde el domingo a las 4:00 p. m. Este evento marca, además, el regreso de la NASCAR al sur de California por primera vez desde febrero de 2024.

Diseño del circuito en San Diego

Hamlin presiona a Reddick por la cima de la Nascar

El campeonato llega al rojo vivo. Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing) encadena una racha histórica de tres victorias consecutivas desde la Pole Position, lo que le permitió reducir una desventaja de más de 100 puntos a solo 19 unidades respecto al líder general, Tyler Reddick (23XI Racing).

No obstante, el asfalto callejero nivela las fuerzas. Mientras Hamlin solo registra un triunfo en circuitos mixtos en toda su carrera (Watkins Glen, hace una década), Reddick es un especialista en la materia: acumula cuatro victorias en este tipo de trazados y colidera a los pilotos activos con 11 posiciones dentro del Top5.

El rival a vencer

Pese al duelo en la cumbre, todos los focos apuntan al neozelandés Shane Van Gisbergen (Trackhouse Racing), un auténtico titán de los circuitos mixtos cuyas estadísticas son demoledoras:

Van Gisbergen ha ganado 7 de las 14 carreras de este estilo en las que ha participado. Si triunfa el domingo, será el primer piloto en la historia de la categoría en lograr sus primeras ocho victorias exclusivamente en trazados no óvalos. Marcha 14° en la tabla, a solo 10 puntos de la línea de corte para ingresar a The Chase (ronda de campeonato), por lo que ganar sellaría su boleto directo.

Debutantes de lujo

El espectáculo en San Diego contará con tres novedades de alto perfil. El primero de ellos será el legendario Jimmie Johnson, siete veces campeón de la Cup Series y nativo de San Diego, correrá ante su público con el Toyota No. 84 de Legacy Motor Club.

El danés Kevin Magnussen, expiloto de Fórmula 1, hará su estreno en la categoría a los mandos del Chevrolet No. 91 de Trackhouse Racing (Project 91). Y el último pero no menos importante, será la joven promesa Corey Heim completará la lista de invitados conduciendo el Toyota No. 67 de 23XI Racing, equipo del legendario Michael Jordan.