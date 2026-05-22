Nascar: Filtran llamada con los posibles síntomas de Kyle Busch antes de su muerte

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El automovilismo mundial aún está conmocidado por la repentina muerte de Kyle Busch a los 41 años de edad. Este viernes, la agencia de noticias estadounidense tuvo acceso a una llamada al 911 donde se presumen que se trataba del piloto de Nascar, aunque el equipo ni la familia an han confirmado la información.

Según The Associated Press obtuvo este viernes 22 de mayo acceso una llamada de emergencia del 911, donde se detallaron las causas que llevaron al deceso de Busch. El audio fue proporcionado por la Oficina del Sheriff del condado de Cabarrus.

De acuerdo con AP, la llamada se realizó la tarde del miércoles desde el centro de entrenamiento de General Motors en Concord, donde había una persona no identificada con el cuadro clínico que se presume que es el piloto. "Tengo a una persona con falta de aire, muy acalorada, cree que se va a desmayar y está expulsando un poco de sangre, tosiendo algo de sangre", describió el informante anónimo a The Associated Press.

Informaciones cruzadas sobre Busch

Aunque Busch falleció el día jueves, su familia había publicado un comunicado previamente donde se informó que el piloto fue ingresado por una "enfermedad grave" tres días antes de su participación en la carrera Coca-Cola 600 en el Charlotte Motor Speedway, hasta el momento no se ha revelado una causa oficial de muerte, lo cual chocaría con el reporte de AP.

En el Charlotte Motor Speedway donde se realizará la ronda 14 de la temporada regular de la Nascar, se muestra una imagen del piloto en la pantalla del óvalo. El director de operaciones de Nascar, Steve O’Donnell, tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa para abordar el suceso.

Hasta el momento, la actividad en la pista continuará este viernes con la carrera de la serie de camionetas (Trucks), una competencia en la que el propio Busch estaba inscrito para participar.

Uno de los mejores de la historia

La semana pasada logró su última victoria en la categoría Trucks Series en Dover. Con ese triunfo, cerró su registro histórico con 69 victorias y consolidándose como el piloto más ganador de esta división del Nascar. Su última carrera fue el pasado domingo en la Cup Series, donde finalizó en el puesto 17 de la Carrera de Estrellas (All-Star).