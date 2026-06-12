Una morocha imbatible: El “Tío Bob” confía en su pupilo para llevarse un Stakes dotado con 300 mil dólares

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La jornada de este sábado 13 de junio en el hipódromo de Delaware Park, tiene prevista una cartelera de doce carreras en la que incluyó seis pruebas Stakes dos de ellas de Graded Stakes, donde se reparte más de un millón de dólares combinadas. Una de esas es el Delaware Derby Stakes, en la que Litmus Test de Bob Baffert, encabeza el pelotón de siete ejemplares.

Delaware Park prepara jornada selectiva el sábado

El Delaware Derby Stakes, es uno de los seis eventos stakes programados para este sábado. Esta prueba esta dotada con $300,000 en premios y se corre en 1,700 metros en pista de arena exclusiva para potros de tres años. Litmus Test encabeza a este grupo de siete participantes en la segunda edición del Derby de Delaware.

El hijo de Nyquist busca su primera victoria del año tras no clasificarse en el Derby de Kentucky el 2 de mayo ni en el Derby de Arkansas el 28 de marzo, y quedar tercero en el Rebel Stakes el 1 de marzo. El año pasado, se llevó Los Alamitos Futurity (G2), un tercer puesto en el Breeders Futurity y un cuarto puesto en la Breeders' Cup Juvenile.

Big Cuddle, propiedad de Pocket 3's Racing, salta como principal rival, que buscará seguir progresando tras una impresionante victoria en su primera prueba de dos vueltas, cuando ganó el Sir Barton Stakes de $100,000 en Laurel el 16 de mayo.

Previamente, el hijo de Great Notion quedó segundo con una remontada espectacular en una carrera en Laurel Park el 18 de abril. El año pasado, el caballo criado en Maryland y entrenado por Gary Capuano obtuvo su primera victoria en Delaware Park en su debut. Su historial profesional es de tres victorias y un segundo puesto en cuatro carreras, con ganancias de $160,020.

El Delaware Derby Stakes, inicia a las 5:26 p.m. hora venezolana. Estos son los inscritos: