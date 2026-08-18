Un heredero de American Pharoah está listo para su debut en La Rinconada

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La ratificación de los inscritos para la venidera reunión de carreras presenta un atractivo programa compuesto por 13 competencias de primer orden. Dentro de esta atractiva oferta hípica resaltan dos eventos de corte selectivo dirigidos a los productos de dos años, sobre un trayecto de 1.100 metros tanto para potros como para potrancas.

No obstante, el interés de la afición trasciende los choques jerárquicos gracias a la reaparición y estreno de piezas internacionales en las pruebas no válidas.

Origen, campaña y pedigrí de cotización millonaria

En una de las competencias que integran el ciclo no válido tendrá lugar el debut en suelo venezolano del ejemplar Pharoah’s Dynasty. El purasangre llega a la pista caraqueña con un historial previo de seis actuaciones en el exterior, desempeño del cual destaca una victoria.

Su cotización en el mercado internacional alcanzó los $330.000 durante su etapa como yearling, para ser adquirido posteriormente mediante venta digital por el propietario Carlos Silva a un costo de $38.000.

Pharoah’s Dynasty es un descendiente directo del triplecoronado estadounidense American Pharoah en madre por More Than Ready. El linaje materno del prospecto ofrece un respaldo de máxima exigencia internacional: Es hermano completo del ganador de la Breeders’ Cup Juvenile Turf Sprint (G2), Four Wheel Drive, y hermano materno del purasangre Born Great, poseedor de récord de pista en Estados Unidos. La presencia de este ejemplar marca un hito en el hipismo nacional al constituir el primer hijo del célebre campeón norteamericano que saltará a la pista de La Rinconada.

Su padre, American Pharoah, conquistó nueve triunfos sobre 11 actuaciones públicas con una recaudación superior a los ocho millones de dólares, mérito edificado en su mayoría en pruebas de Grupo 1 y complementado con un segundo lugar en el Travers Stakes de 2015.

Alistamiento técnico y ajustada preparación en pista

Para su estreno en el óvalo de Coche, Pharoah’s Dynasty contará con la preparación del entrenador Riccardo D’Angelo y los servicios del jinete profesional Jaime Lugo. El ejemplar cargará un hándicap de 58 kilogramos y saldrá a la competencia con los implementos bozal, gríngolas y lengua amarrada.

El reporte de pista confirma la condición física del castaño de cuatro años previo a su debut. Durante su briseo del sábado 15 de agosto de 2026, el purasangre registró marcas parciales de 14"2, 27"1 y 40"1 para los 600 metros, con remate de 52"4 en los 800 y progresiones de 65"3 y 80"2. De acuerdo con los informes de los tomatiempos oficiales, el conducido lució contenido a lo largo de todo el recorrido y mostró excelente disposición en pelo.