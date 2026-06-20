Un acierto de regalo: Los dividendos oficiales del 5y6 en Valencia para celebrar el Día del Padre

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Este sábado 20 de junio de 2026, se realizó la décima sexta reunión en el Hipódromo Nacional de Valencia, con una agenda de nueve carreras, que incluyó el Clásico Batalla de Carabobo.

Ganadores: Resultados de las Válidas Pagos

Durante la jornada sabatina marcó un nuevo hito al elevar el monto del 5y6 a Bs. 111.946.075,00, de las cuales Bs. 15.672.450,50 a quienes acierten los 5 ganadores, y Bs. 60.450.880,50 a los que acierten los 6 de la fama.

En la primera válida, el ganador fue Chateau Lafite (4) conducido por Omar Guedez y presentado por José Jaramillo, por lo que pagó un dividendo de Bs 173,76 a ganador, luego en la segunda válida, la victoria fue para la yegua Dulce Abril (7), montada por Osis Martínez y preparada por Renny Verastegui, pues abonó un dividendo de Bs. 130,84 a ganador.

En la tercera competencia válida, sorprende Yankee Estefania (2), se llevó el triunfo, con Luis Funez Jr. sobre los estribos en yunta con Juan Carlos Pérez Pérez. El dividendo en taquilla pagó Bs 760,42 a ganador.

El triunfo en la cuarta válida y primera de la Triple Apuesta fue para Masttery (5), ejemplar entrenado por Alejandro Ortiz, y con Samuel Yánez en el sillín, por lo que generó un dividendo de Bs 00,00. Para la quinta válida que fue el Clásico Batalla de Carabobo, la victoria fue para Peterose (8) que abonó un dividendo de Bs 503,96, con la monta de Fernando José García en yunta con Jesús Carfunjol Arteaga.

Por último, en la carrera de los acumulados del 5y6 sabatino fue la condicional de reclamo para yeguas de tres y más años y triunfó X, pues deja un dividendo de Bs 00,00 a ganador.

5y6 Nacional: Carreras en Vivo Hinava

Los ganadores con cinco (5), fueron un total de (4169), los cuales ganaron Bs 3.759,28, mientras que los afortunados con los tickets de los seis (6) ejemplares de la fama, fueron en total (305) y cada uno se ganó Bs. 198.203,06.