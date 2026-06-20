Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 20-6-2026

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La reunión número 16 de la temporada hípica en el Hipódromo Nacional de Valencia se realizó este sábado 20 de junio del 2026, con una programación de nueve competencias, que incluyó el Clásico Batalla de Carabobo, ganado por Peterose (número 8), montado por el jinete Fernando José García y preparado por Jesús Carfunjol Arteaga.

Ganadores: Carreras Destacados Reunión 16

El látigo Omar Guédez se erigió como la figura más destacada entre los jinetes de la jornada tras concretar un valioso trío de triunfos. Sus visitas al recinto de ganadores iniciaron en la misma primera carrera por intermedio del ejemplar Money On Time.

Posteriormente, el profesional sumó otra foto en la cuarta competencia de la tarde sobre los lomos de Chateau Lafite, y finalmente cerró la jornada con broche de oro gracias a la fuerte atropellada que ejecutó la yegua Marrakech en la competencia de los acumulados.

En el apartado de los entrenadores, el protagonismo de la reunión recayó de forma compartida sobre José Jaramillo y Renny Verástegui. Jaramillo ratificó su efectividad al ensillar con éxito tanto a Money On Time como a Chateau Lafite en la parte inicial del programa. Por su parte, Verástegui concretó un lucrativo doblete gracias a las victorias de Unstoppable y, posteriormente en el 5y6 nacional, por intermedio de la yegua Dulce Abril.

El juego del 5y6, recolectó el monto de Bs. 111.946.075,00 en la recaudación de la presente temporada 2026.

A continuación mostramos los resultados completos de la jornada sabatina en el óvalo carabobeño:

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Money On Time (1) 55 Omar Guedez 151,75 2 La Batalladora (6) 54 Ale. Briceño - 3 Flecha Montón (5) 55 Fel. Velásquez - 4 La De Nino (3) 55 Y. León - 5 Rochy (2) 53 J. Belisario -

Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 151,75. Place: 110,00 y 112,32. Exacta: 202,36. Trifecta: 1.270,14. Superfecta: 3.962,63.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Unstoppable (5) 53 José Daniel Calicho 221,81 2 Party Prince (4) 53 Fel. Velásquez - 3 Work Time (2) 53 H. Medina - 4 Mr. Oli (1) 53 R. Osorio - 5 Gran Moto (6) 53 O. Guedez -

Entrenador: Renny Verastegui. Ganador: 221,81. Place: 110,00 y 192,79. Exacta: 917,21. Trifecta: 1.652,58. Superfecta: 15.793,40.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 King Of Success (1) 52 Samuel Yánez 159,34 2 My Towering Mate (4) 52 R. Vera - 3 Indian Wells (7) 52 Y. Caguado - 4 Strength Roma (3) 51.5 J. D. Calicho - 5 El De Álvaro (2) 55 W. Véliz -

Entrenador: Henfrick Alayón. Ganador: 159,34. Place: 110,00 y 110,00. Exacta: 391,48. Trifecta: 3.654,25. Superfecta: 5.134,45.

PRIMERA VALIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Chateau Lafite (4) 55 Omar Guedez 173,76 2 Clover Time (2) 54 Y. León - 3 Home Real (1) 50 J. D. Calicho - 4 Aquaman (3) 50 J. Vásquez - 5 Néstor Julián (9) 50 R. Vera -

Entrenador: José Jaramillo: 173,76. Place: 112,65 y 187,59. Exacta: 384,48. Trifecta: 490,05. Superfecta: 821,36. Triple Apuesta: 439,65. Pool de 4: 962,22. Ret: 7

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 77.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Dulce Abril (7) 55 Osis Martínez 130,84 2 La Suprema (8) 52 Jho. Rivero - 3 Miss Billion (6) 50 J. Vásquez - 4 Money Cleaner (5) 51.5 Y. León - 5 La Viva (9) 55 J. Moreno -

Entrenador: Renny Verastegui. Ganador: 130,84. Place: 110,00 y 127,08. Exacta: 235,72. Trifecta: 892,88. Superfecta: 1.635,00. Doble Perfecta: 200,59.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 71.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Yankee Estefanía (2) 51.5 Luis Funez Jr. 760,42 2 Luz Del Valle (3) 54 J. Moncada - 3 Kindness (6) 50 J. Vásquez - 4 Preciosa Dolores (7) 53 Y. León - 5 Kiss Cocoa (4) 52 A. Ybarra -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 760,42. Place: 164,55 y 137,75. Exacta: 6.555,94. Trifecta: 40.878,08. Superfecta: 30.671,57.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Masttery (5) 52 Samuel Yánez 292,05 2 Forzesco (1) 55 J. G. Hernández - 3 Patriley (6) 54 Ale. Briceño - 4 King Bulbs (4) 50 J. D. Calicho - 5 Vermelho (7) 53 F. Quevedo -

Entrenador: Alejandro Ortiz. Ganador: 292,05. Place: 110,00 y 216,18. Exacta: 1.521,96. Trifecta: 3.854,90. Superfecta: 25.812,03.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO: 129.3

Clásico "Batalla de Carabobo"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Peterose (8) 55 Fernando José García 503,96 2 Animal Jungle (7) 53 F.Quevedo - 3 Templario (6) 56 O.Guedez - 4 Shakman (5) 55 Fer.Velásquez - 5 El De Will (3) 53 Ale.Briceño -

Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 503,96. Place: 374,41 y 240,33. Exacta: 2.761,42. Trifecta: 3.147,73. Superfecta: 13.726,07.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 91

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Marrakech (8) 53 Omar Guedez 296,41 2 Money Royal (1) 53 F. Quevedo - 3 Sweet Genesis (7) 53 D. Dellan - 4 Valle Del Mar (9) 53 J. D. Calicho - 5 Voladora (2) 53 F. J. García -

Entrenador: Alexander Cheopkon. Ganador: 296,41. Place: 203,46 y 140,99. Exacta: 926,76. Trifecta: 29.019,80. Superfecta: 68.504,93. Triple Apuesta: 5.695,44. Súper Pool de 4: 135.967,80. Doble Perfecta: Sin Aciertos. 5y6 (4169) boletos con 5 que cobran cada uno Bs. 3.759,28. (305) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 198.203,06. Loto Hípico: 8.616,07.