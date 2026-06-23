Todo listo: El jinete italiano Umberto Rispoli tiene fecha para su reaparecida

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El jockey internacional Umberto Rispoli, recordado por su actuación sobre el ejemplar Journalism, regresó luego de cinco meses, gracias el apoyo del fisioterapeuta de Cristiano Ronaldo y Rafael Nadal, posterior a su rodada en el mes de enero en la fecha de la Pegasus World Cup Day.

Umberto Rispoli esta de regreso

Rispoli ya ha estado probando diferentes posiciones a caballo con su tobillo en recuperación. Un par de semana atrás, montó tres caballos entrenados por su suegro, el ex jinete convertido en entrenador Gerald Mosse, en el hipódromo de Chantilly. Luego, se sometió a un examen médico en California y recibió la autorización oficial para volver a competir.

Por tal razón, se encuentra en los entrenamientos con caballos en Santa Anita Park el fin de semana pasado, siendo la primera vez que realizaba un trabajo rápido desde que se fracturó el tobillo, la tibia y el peroné en una caída en Gulfstream el 24 de enero.

Fue operado al día siguiente y sometido a una segunda cirugía seis días después. Rispoli pasó 12 días en Florida antes de regresar a su hogar en el sur de California.

El jinete pudo comenzar la fisioterapia a principios de marzo y ha estado trabajando constantemente para su regreso. Según su agente, Matt Nakatani, los planes actuales prevén que Rispoli retome las carreras por las tardes en Ellis Park el 2 de julio. Tras dos semanas en Ellis, Rispoli regresará a Del Mar el 17 de julio.