Así quedaron los resultados de las carreras en Parx Racing para el martes 23-6-2026

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El hipódromo de Parx Racing, situado en Bensalem, Pensilvania, celebra su jornada de carreras este martes 23 de junio, la cual se vio empañada por la suspensión debido a temas climáticos.

Desde horas de la noche del lunes, los fuertes aguaceros estuvieron presentes en la zona del hipódromo y para la iniciación de la jornada, la pista estuvo en condición lenta "Sloppy" pero sellada con muchos charcos de agua.

A continuación, los ganadores de la tarde.



PRIMERA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:20.48

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Laugh Like Lucy Bryan Torres 9.60 5.40 3.80 2 1 Joyful Joyce F.Martínez 3.40 2.80 3 4 Sweet Distraction K.Rivera 5.60

Entrenador: Jacinto Solis



SEGUNDA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:40.15

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 3 Trascendental Jorge Vargas Jr. 4.00 2.40 2.20 2 6 Amadeus Music P.López 3.80 2.80 3 2 Walk Away Joe R.Silvera 2.60

Entrenador: Ernesto Padilla



TERCERA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:12.71

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Arch Competitor Eliseo Ruiz 5.40 2.40 2.10 2 5 Alastar Y.Hazlewood 2.60 2.10 3 1 King of Salsa L.Ocasio 2.40

Entrenador: Alfredo Velázquez



CUARTA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:25.44

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 3 Lucky Dude Kendrick Carmouche 6.80 4.40 2.80 2 4 Grahmalamadingdong D.Haddock 12.80 5.80 3 6 A Votre Sante K.Rivera 3.60

Entrenador: John Kirby



QUINTA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1:47.02

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 3 Sugar Princess Yan Rodríguez 14.00 4.60 6.60 2 2 Always In Play H.Brown Jr. 3.20 5.00 3 1 Candothis D.Rivera 6.00

Entrenador: Jorge Díaz