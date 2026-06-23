Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras en Parx Racing para el martes 23-6-2026

El óvalo de Bensalem tuvo su tradicional cartelera de los martes de manera parcial

Por

David García V.
Martes, 23 de junio de 2026 a las 03:45 pm
Así quedaron los resultados de las carreras en Parx Racing para el martes 23-6-2026
Foto: Let's Go Parx
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El hipódromo de Parx Racing, situado en Bensalem, Pensilvania, celebra su jornada de carreras este martes 23 de junio, la cual se vio empañada por la suspensión debido a temas climáticos.

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Desde horas de la noche del lunes, los fuertes aguaceros estuvieron presentes en la zona del hipódromo y para la iniciación de la jornada, la pista estuvo en condición lenta "Sloppy" pero sellada con muchos charcos de agua. 

A continuación, los ganadores de la tarde.

PRIMERA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:20.48

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 Laugh Like Lucy Bryan Torres 9.60 5.40 3.80
2 1 Joyful Joyce F.Martínez   3.40 2.80
3 4 Sweet Distraction K.Rivera     5.60

Entrenador: Jacinto Solis
 

SEGUNDA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:40.15

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Trascendental Jorge Vargas Jr. 4.00 2.40 2.20
2 6 Amadeus Music P.López   3.80 2.80
3 2 Walk Away Joe R.Silvera     2.60

Entrenador: Ernesto Padilla
 

TERCERA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:12.71

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6 Arch Competitor Eliseo Ruiz 5.40 2.40 2.10
2 5 Alastar Y.Hazlewood   2.60 2.10
3 1 King of Salsa L.Ocasio     2.40

Entrenador: Alfredo Velázquez
 

CUARTA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:25.44

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Lucky Dude Kendrick Carmouche 6.80 4.40 2.80
2 4 Grahmalamadingdong D.Haddock   12.80 5.80
3 6 A Votre Sante K.Rivera     3.60

Entrenador: John Kirby
 

QUINTA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1:47.02

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Sugar Princess Yan Rodríguez 14.00 4.60 6.60
2 2 Always In Play H.Brown Jr.   3.20 5.00
3 1 Candothis D.Rivera     6.00

Entrenador: Jorge Díaz

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