Así quedaron los resultados de las carreras en Parx Racing para el martes 23-6-2026

El hipódromo de Parx Racing, situado en Bensalem, Pensilvania, celebra su jornada de carreras este martes 23 de junio, la cual se vio empañada por la suspensión debido a temas climáticos.
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Desde horas de la noche del lunes, los fuertes aguaceros estuvieron presentes en la zona del hipódromo y para la iniciación de la jornada, la pista estuvo en condición lenta "Sloppy" pero sellada con muchos charcos de agua.
A continuación, los ganadores de la tarde.
PRIMERA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:20.48
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Laugh Like Lucy
|Bryan Torres
|9.60
|5.40
|3.80
|2
|1
|Joyful Joyce
|F.Martínez
|3.40
|2.80
|3
|4
|Sweet Distraction
|K.Rivera
|5.60
Entrenador: Jacinto Solis
SEGUNDA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:40.15
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Trascendental
|Jorge Vargas Jr.
|4.00
|2.40
|2.20
|2
|6
|Amadeus Music
|P.López
|3.80
|2.80
|3
|2
|Walk Away Joe
|R.Silvera
|2.60
Entrenador: Ernesto Padilla
TERCERA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:12.71
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Arch Competitor
|Eliseo Ruiz
|5.40
|2.40
|2.10
|2
|5
|Alastar
|Y.Hazlewood
|2.60
|2.10
|3
|1
|King of Salsa
|L.Ocasio
|2.40
Entrenador: Alfredo Velázquez
CUARTA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:25.44
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Lucky Dude
|Kendrick Carmouche
|6.80
|4.40
|2.80
|2
|4
|Grahmalamadingdong
|D.Haddock
|12.80
|5.80
|3
|6
|A Votre Sante
|K.Rivera
|3.60
Entrenador: John Kirby
QUINTA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1:47.02
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Sugar Princess
|Yan Rodríguez
|14.00
|4.60
|6.60
|2
|2
|Always In Play
|H.Brown Jr.
|3.20
|5.00
|3
|1
|Candothis
|D.Rivera
|6.00
Entrenador: Jorge Díaz