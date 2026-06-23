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Por estos motivos fue suspendida la jornada de Parx Racing tras haberse corrido cinco pruebas

Este martes se tenía previsto nueve carreras en la programación

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Darwin Dumont
Martes, 23 de junio de 2026 a las 03:36 pm
Por estos motivos fue suspendida la jornada de Parx Racing tras haberse corrido cinco pruebas
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El hipódromo de Parx Racing, que se encuentra en Bensalem, Pensilvania, planeaba realizar una serie de nueve competencias este martes. No obstante, debido a las condiciones climáticas, solo se llevaron a cabo las cinco primeras actividades programadas.

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Jornada de Parx Racing suspendida

El martes 23 de junio, en el hipódromo de Parx Racing, situado en Pensilvania, solo se pudieron llevar a cabo cinco carreras debido a las condiciones adversas del clima. La pista estaba encharcada, lo que dificultó el desarrollo seguro de las competencias.

Ante esta situación, las autoridades del hipódromo tomaron la decisión de suspender el resto del programa para garantizar la seguridad de los participantes y el bienestar de los caballos.

Antes de la suspensión estos fueron los ejemplares ganadores de la jornada:

  • Laugh Like Lucy (Brya Torres/Jacinto Solis).
  • Transcendental (Jorge Vargas Jr./Esteban Padilla).
  • Arch Competitor (Eliseo Ruiz/Alfredo Velazquez).
  • Lucky Dude (Kendrick Carmouche/John Kirby).
  • Sugar Princess (Yan Rodríguez/Jorge Díaz).

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