Aqueduct: Conoce al mejor jockey de todos los tiempos en el circuito de Queens, New York

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El hipódromo de Aqueduct albergará el domingo 28 de junio su última jornada de carreras hípicas en vivo, cerrando así un ciclo que ha durado más de 130 años y poniendo fin a su época como el único hipódromo activo en New York.

Aqueduct, fue la cuna de grandes generaciones de jinetes confirmado por las estrellas contemporáneas, como los hermanos Ortiz, y Manny Franco, seis veces jinete del año en New York, antes de ellos se conocieron a jinetes como Rick Violette y Linda Rice, así como otros más, como los venezolanos Javier Castellano, Ramón Domínguez, John Velázquez, Ángel Cordero Jr., quienes junto a Richard "The Mig" Migliore, se volvieron un símbolo de triunfo en The Big A.

Richard "The Mig" Migliore el mejor de todos los tiempos

La Asociación de Carreras de Nueva York, Inc. (NYRA) se despide del Hipódromo de Aqueduct, mejor conocido con el apodo cariñoso "The Big A", y la historia tiene a Richard Migliore, como el mejor de todos los tiempos donde acumuló un impresionante récord de 2,238 victorias a lo largo de su carrera de 31 años.

Migliore, consiguió su primera el 31 de octubre de 1980 con el ejemplar Got The Message, para el entrenador Stephen Dimauro.

Su primera victoria Stakes/Graded Stakes fue encima de Island Charm, el 3 de mayo de 1981 en el Vagrancy Stakes (G3).

Su última victoria Stakes, la alcanzó con Rare Treat el 20 de febrero de 2010. Su último triunfo en Graded Stakes fue con Flashing en el The Gacelle Stakes (G1) para el entrenador S. bin Soroor, el 28 de noviembre de 2009.

Con Life At Ten, sumó su última victoria en yunta con Todd Pletcher. Su último póker de victorias la alzanzo el 27 de marzo de 2010, con los ejemplares; Victoriat Lym, Duke of Naples, No More Stres y Lots of Stones.

Números totales:

Montas 13,796 (1ro.)

Producción $65.7millones (2do.)

Stakes conseguidos – 136 (4to.)

Graded Stakes, triunfos – 57 (igualado 3ro.)

Los Reyes Históricos de Aqueduct

La consistencia en el exigente mitin de invierno y primavera de Aqueduct ha definido las carreras de los jinetes más exitosos de Estados Unidos.