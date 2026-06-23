Daniel Centeno busca hacer historia esta semana al perseguir su victoria 3.500 en Estados Unidos

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El pasado sábado 20 de junio en el hipódromo de Delaware Park, el jinete venezolano Daniel Centeno logró una valiosa victoria en la tercera carrera del programa. El triunfo llegó en un Starter Optional Claiming sobre los lomos del ejemplar Wine Collector, éxito con el cual alcanzó las 3.499 victorias en su trayectoria profesional dentro del turf norteamericano.

El camino hacia la mítica cifra en Delaware Park

A partir de la tarde de este miércoles, cada compromiso del fusta venezolano Daniel Centeno cobrará una enorme relevancia. El profesional iniciará la búsqueda oficial de su triunfo número 3.500 de por vida en Estados Unidos, hazaña que perseguirá a través de sus firmas en las pistas de Delaware Park y Colonial Downs.

Su primera oportunidad en el sillín se presentará este miércoles en Delaware Park. El jockey asumió un compromiso en el séptimo turno de una programación de nueve competencias. Se trata de un Starter Optional Claiming con bolsa de $20.000 para ejemplares de tres y más años, pautado en un recorrido de 1 milla y 70 yardas (1.670 metros) sobre la pista de arena. Allí conducirá al purasangre Final Drama, un entrenado de Víctor Carrasco Jr.

Intensa agenda de montas en Colonial Downs

Para la jornada del jueves 25 de junio, el látigo trasladará su talento al óvalo de Colonial Downs con tres asignaciones confirmadas:

Tercera carrera: Conducirá a Kiss the Ring en un Maiden Special Weight con premio de $70.000.

Conducirá a en un Maiden Special Weight con premio de $70.000. Quinta carrera: Asumirá la monta de Hold Your Applause en un evento de claiming de $25.000.

Asumirá la monta de en un evento de claiming de $25.000. Séptima carrera: Cerrará su actividad del día sobre los estribos del ejemplar Great Hunt.

La actividad continuará el viernes con dos oportunidades más para el venezolano en el mismo escenario de Virginia. En el sexto turno guiará a Improbable Tale dentro de un Maiden Special Weight de $70.000, mientras que en la octava competencia saldrá a la pista con Band on the Run en un Maiden Claiming de $32.000. Ambas pruebas se disputarán sobre la pista de grama interna.

Finalmente, el destacado jinete cumplirá con otras ocho montas programadas entre las jornadas del sábado y el domingo en Colonial Downs. Esta exigente agenda dominical incluye un par de eventos tipo Stakes, vitrinas ideales para igualar, superar y consolidar la mítica cifra de los 3.500 triunfos en las pistas estadounidenses.