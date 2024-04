Templario en emocionante final se lleva el Clásico Internacional Presidente de la República (G1)

Con gran conducción del jinete profesional Jean Carlos Rodríguez, el ejemplar seisañero Templario (Marital Asset), logra superar en un final de gran emoción al favorito El de Froix (King Seraf) para llevarse la victoria en el CIII Clásico Internacional Presidente de la República, disputado este domingo 21 de abril en el Hipódromo La Rinconada en distancia de 2400 metros. La yunta ganadora de Jean Carlos Rodríguez y el entrenador Rafael Cartolano concreta el triunfo en los dos clásicos efectuados este domingo.

La carrera inicia con la velocidad del otro pensionista de la cuadra de Cartolano, Calgary (Thabiaan) imprimiendo velocidad al recorrido para que a mitad de carrera avanzaran El de Froix, El Gran Eladio y Rob Hendrick, mientras Templario se acercaba paulatinamente desde la última posición. Al giro de la última curva el ejemplar Templario, que esta vez no pudo tomar la baranda, se abalanza sobre El de Froix, que tomó la delatera en los 600 finales, pero no pudo contener la atropellada del nieto materno de Awesome Again.

La prueba con la velocidad de Calgary fue recorrida en parciales de 22.4 y 45.3 para 400 y 800 metros respectivamante, para pasar los 1200 metros en 1.12.3 cuando se estrecharon la posiciones en los 800 finales pasaron la milla en 100.1 y la gran batalla en la recta final entre Templario y el de Froix vino luego de la última curva, cuando pasaron los 2000 metros en 127.0. La tremenda pelea final entre estos dos rendidores ejemplares, culmina con remate de 27.3 para completar los 2400 metros en 154.3 con gran emoción en la recta final.

La madre de Templario, Awesome Princess, es la misma de la yegua Daniela Runner que más temprano había triunfado en el Clásico Blondy (G3) con lo que la dupla de Jean Carlos Rodríguez y Rafael Cartolano obtiene victorias en las dos pruebas más importantes de la jornada disputada este domingo 21 de abril en el Hipódromo La Rinconada. Templario es propiedad del Stud Don Rafael V y fue criado en el Haras La Primavera, el mismo establecimiento donde fue criada la yegua Daniela Runner.