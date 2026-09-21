El Hipódromo La Rinconada tuvo la tarde del domingo 20 de septiembre del año en curso se cumplió con la jornada hípica número 37 de la temporada anual, donde se disputaron un total de 14 carreras, y dos de ellas, fueron clásicos de grado para potros y potras nacionales de dos años en sus ediciones 2026, como lo son el Victoreado (GIII) y el Lanzarina (GII), y el juego del 5y6 Nacional.

La Rinconada: Suspenden por una semana a jockey profesional en La Rinconada

Este lunes, la Junta Nacional de Comisarios por medio del Instituto Nacional de Hipódromos dio a conocer mediante las resoluciones finales de la reunión 37 donde se ha informado de conocimiento público, la sanción de suspensión por una semana a un jockey profesional.

CAMBIO DE MONTA EXCESO EN EL PESO PREVIO

«El ejemplar SICARIGUA Nº 10, será conducida por el Jinete, JOSE CALICHO, en sustitución del Jinete EDGAR GUEDEZ (EXCESO EN EL PESO PREVIO), esta Junta de Comisarios, DECIDE: SANCIONAR con SUSPENSIÓN de UNA (01) SEMANA al jinete EDGAR GUEDEZ desde el 21/09/2026 hasta el 28/09/2026 ambas fechas inclusive, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del Reglamento Nacional de Carreras».